Ćwierćfinał rodził się w bólach. Świątek osiągnęła życiowy wynik w US Open

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby’ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Carlos Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby’ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę z ósmego gema 2. seta meczu Frances Tiafoe – Diego Schwartzman w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokonał Denisa Shapovalova 6:4, 2:6, 6:7 (3-7), 6:4, 7:6 (10-7) w meczu 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Łukasz Kubot i Lucie Hradecka przegrali z parą Ena Shibahara/ Franco Skugor 3:6, 4:6 w meczu 2. rundy gry mieszanej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Niemka Jule Niemeier wygrała 6:4, 7:6 (7-5) z Chinką Qinwen Zheng i awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Zobacz piłkę meczową.

Chorwat Marin Cilić wygrał 7:5 (13-11), 6:7 (3-7), 6:2, 7:5 z Brytyjczykiem Danielem Evansem i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Ilia Iwaszka wygrał 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 z Włochem Lorenzo Musettim i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz genialne zagranie za słupkiem w wykonaniu Ruuda w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz zaskakujące zachowanie Mouteta w meczu z Ruudem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz zagranie za słupkiem w wykonaniu Mouteta w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Matteo Berrettini po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia norweski tenisista po zwycięstwie w 4. rundzie turnieju.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Malwina Rowińska przegrała w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Caroline Garcia po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Caroline Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Coco Gauff odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

To co najlepsze na nowojorskich kortach na zakończenie pierwszego tygodnia.

Zobacz przełamanie Norriego w starciu z Rublowem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokonał Camerona Norrie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt o rywalce Igi Świątek - Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marcin Wrona przed starciem Igi Świątek z Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Jana Zielińskiego w ćwierćfinale debla w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz genialne zagrania Nadala i Tiafoe w 4. secie czwartej rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe przełamał Nadala w 7. gemie czwartego seta w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Reakcje ekspertów na pierwszy tydzień turnieju w wykonaniu naszej zawodniczki poniekąd świadczą o tym, w jakim miejscu znalazł się polski tenis. Potwierdzają też przy tym jej niebywały status w tym sporcie.

Świątek w trzech poprzednich rundach nie straciła bowiem nawet seta, lecz o zachwytach absolutnie nie było mowy. W spotkaniach z Lauren Davis, Sloane Stephens i Jasmine Paolini grała przede wszystkim skutecznie, rzadko popisując się spektakularnymi zagraniami.

Nikt nie miałby nic przeciwko, aby Polka w takim właśnie stylu dotrwała aż do sobotniego finału. Najpierw trzeba było jednak ograć poniedziałkową rywalkę, niezbyt wymagającą tylko na pierwszy rzut oka. Niemeier przed startem imprezy zajmowała odległe, 108. miejsce w rankingu WTA, lecz był to wynik mylący. W klasyfikacji nie są bowiem liczone punkty za tegoroczny Wimbledon, a tam Niemka awansowała do ćwierćfinału, fazy, w której w Londynie Świątek nigdy nie była.

Naprzeciw raszynianki stanęła więc wciąż młoda, 23-letnia przeciwniczka, o której nasza tenisistka wiedziała niewiele. Obie panie nie miały jeszcze ze sobą okazji zagrać, dlatego Niemeier już od inauguracyjnej wymiany podeszła bez respektu do liderki światowego rankingu.

Zawodniczka z Dortmundu szybko zaskoczyła Świątek dwoma wygranymi gemami, w tym otwierającym przełamaniem. Pierwsza rakieta świata zdążyła się co prawda przebudzić i na chwilę nie pozwalała sobie na kolejne straty własnego podania, ale nie mogła też zmusić rywalki do błędów przy jej serwisie.

Co gorsza, sama znów nadziała się na kontry Niemeier, przez co straciła gem siódmy, po chwili także ósmy i tym samym pierwszego seta w tegorocznym US Open przegrała zaskakująco wysoko, aż 2:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niemeier wygrała 1. seta w starciu ze Świątek w 4. rundzie US Open

Przetrwała niepewność i niedokładność

Świątek, chcąc marzyć o pierwszym w karierze ćwierćfinale na Flushing Meadows, musiała zareagować. W jej postawie mimo to wciąż nie było widać za grosz błysku dwukrotnej wielkoszlemowej mistrzyni.

Pierwszego gema przy własnym serwisie mogła wygrać do zera - wymęczyła po równowagach. W drugim miała dwa breakpointy - nie wykorzystała żadnego. W trzecim dwukrotnie prowadziła - ostatecznie pozwoliła się przełamać. Niepewność i niedokładność aż biły z jej gry.

Oglądasz Aut Świątek w kluczowym momencie 2. gema

I gdy wydawało się, że widmo odpadnięcia spogląda Świątek głęboko w oczy, ta w końcu dorzuciła kilka wartościowych elementów do swojej gry. Udał się jej pierwszy as serwisowy, udało się pierwsze przełamanie i pierwsza seria wygranych gemów. Choć dalej nie zachwycała, a nerwowe i pełne błędów wymiany trwały w nieskończoność, to drugiego seta - co prawda w potwornych bólach - wygrała 6:4.

Liczy się wynik

Dzięki temu najgorsze miała już za sobą. Niemeier, której doświadczenie względem Polki jest mimo wszystko nieporównywalne, odczuwała zmęczenie tym trudnym (także do oglądania) pojedynkiem. Iga również, aczkolwiek ogrania i tenisowej jakości wystarczyło jej na tyle, aby w końcu górować nad coraz bardziej porozbijaną przeciwniczką.

W secie trzecim nie straciła już gema i zameldowała się w ćwierćfinale na Flushing Meadows, dla niej pierwszym w karierze. Tam już czeka na nią reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula.

Wynik 1/8 finału US Open kobiet:

Iga Świątek - Jule Niemeier 2:6, 6:4, 6:0