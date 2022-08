Świątek faworytką US Open? Typują eksperci

Transmisje z US Open 2022 na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Navratilova: świadomość, że to może być jej ostatni turniej, nie pomoże Serenie Serena Williams... czytaj dalej » US Open, ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku, rozpocznie się 29 sierpnia. Prowadząca w światowym rankingu Świątek, która wcześniej wygrała m.in. Rolanda Garrosa, w sezonie 2022 może pochwalić się rekordem 50-7. Jednak porażki w trzeciej rundzie Wimbledonu czy ostatnich turniejach w Kanadzie i USA sprawiły, że wcale nie jest uznawana za faworytkę do zwycięstwa w Nowym Jorku.

Pogromczyni Świątek i triumfatorka z Cincinnati

Jason Juzwiak, który regularnie pisze na oficjalną stronę WTA i dostarcza materiały wideo, stawia przede wszystkim na Madison Keys (20. WTA), która niedawno ograła Świątek w Cincinnati.

"Keys często daje z siebie wszystko w Wielkich Szlemach, zwłaszcza na kortach twardych, a warto przypomnieć, że w 2017 roku doszła do finału US Open, z kolei w obecnym uzyskała dobry rezultat w Australian Open, gdzie osiągnęła ćwierćfinał. Pokonała w Cincinnati wielkoszlemowe mistrzynie w osobach Jeleny Ostapenko, Jeleny Rybakiny i Igi Świątek, co pokazuje, że dobrze czuje się w tych warunkach i pasują jej piłki. Keys będzie miała też za sobą publiczność. Zbierając to wszystko do kupy, zobaczymy, jak daleko silna Amerykanka zawędruje w Nowym Jorku" – napisał.

Źródło: Getty Images Madison Keys

Natomiast redaktorka Courtney Nguyen przewiduje, że groźna powinna być Francuzka Caroline Garcia (17. WTA). "Jeśli gra na kortach US Open będzie równie szybka (albo szybsza), co w Cincinnati, to Caroline Garcia będzie stanowiła problem dla najlepszych" – uważa.

"Jeśli zdoła dostać się do drugiego tygodnia w Nowym Jorku, to trzeba będzie na nią uważać. Od czerwca ma bilans 4-0 z zawodniczkami z czołowej dziesiątki rankingu, a w Cincinnati udowodniła, że może wygrać osiem spotkań w dziewięć dni (rozegrała dwa mecze w kwalifikacjach – red.). Do wygrania Wielkiego Szlema potrzebuje siedmiu dni na korcie. Ponadto historia pokazuje, że kiedy jest w formie, to może wygrać z każdym" – podkreśliła Nguyen.

Źródło: Getty Images Caroline Garcia z trofeum za triumf w Cincinnati

Wygrać może…

Natomiast Greg Garber twierdzi, że wygrać może... "każda z zawodniczek". W tym Świątek, która "będąc w trakcie serii 37 wygranych z rzędu, najdłuższej w XXI wieku, triumfowała w Rolandzie Garrosie", a następnie "rozstawiona z numerem 1. nie zdołała awansować do ćwierćfinałów w Toronto i Cincinnati".

Kiedy losowanie drabinki US Open 2022? US Open 2022.... czytaj dalej » Ponadto postanowił podzielić się opinią legendarnej Martiny Navratilovej, która powiedziała mu, że zwyciężczynią "ostatniego Wielkiego Szlema zostanie tenisistka, która najbardziej się rozkręci i wystrzeli z formą", a jako przykłady podał Naomi Osakę i Emmę Raducanu z poprzednich lat. To pokazuje, że groźna może być wspomniana wcześniej Garcia.

Wśród zawodniczek mogących sprawić niespodziankę wymieniane są również: Rosjanka Weronika Kudiermietowa (18. WTA) i 19-letnia Chinka Zheng Qinwen (40. WTA).

Turniej główny US Open rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września. Transmisje z tej imprezy będzie można oglądać na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.