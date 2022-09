Przegrała z Williams. Miała pretensje do kibiców, rozpłakała się na konferencji

Zobacz, co Kim Clijsters powiedziała przed meczem Igi Świątek w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette miała spore problemy z mocnymi uderzeniami Karoliny Pliskovej w czwartym gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette popełniła serię błędów serwisowych pod koniec pierwszego seta starcia z Karoliną Pliskovą w meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Magdą Linette w meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Magdę Linette w trzecim gemie trzeciego seta starcia z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette w siódmym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz piłki meczowe z meczu Camerona Norriego w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Norrie awansował do 2. rundy US Open

Norrie awansował do 2. rundy US Open

Jessica Pegula pokonała Viktoriję Golubic 6:2, 6:2 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula awansowała do 2. rundy US Open

Pegula awansowała do 2. rundy US Open

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Camerona Norriego z Benoitem Paire. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę Sebastiana Baeza z Carlosem Alcarazem w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Carlosa Alcaraza z Sebastianem Baezem. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Camerona Norriego z Benoitem Paire. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open. Wszystkie mecze w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open

Jessica Pegula pokonała Viktoriję Golubic 6:2, 6:2 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po emocjonującym spotkaniu z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Garbine Muguruza pokonała Clarę Tauson 6:3, 7:6 (7-5) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Venus Williams przegrała z Alison Van Uytvanck 1:6, 6:7 (5-7) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz pokonał Sebastiana Baeza 7:5, 7:5, 2:0 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokonał Laslo Djere’ego 7:6 (7-5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rublow awansował do 2. rundy US Open

Rublow awansował do 2. rundy US Open

Paula Badosa pokonała Łesię Curenko 3:6, 7:6 (7-4), 6:3 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Badosa awansowała do 2. rundy US Open

Badosa awansowała do 2. rundy US Open

Hubert Hurkacz przełamał Oscara Ottego już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta 6:4 w starciu z Oscarem Otte w meczu pierwszej rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną akcję w wykonaniu Hurkacza w trzecim gemie drugiego seta starcia z Oscarem Otte w 1. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Oscarem Otte w meczu o drugą rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz przełamał Oscara Ottego w trzecim gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz piękne zagranie Huberta Hurkacza w ósmym gemie trzeciego seta starcia z Oscarem Otte w meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz pokonał Oscara Ottego 6:4, 6:2, 6:4 w 1. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Hiszpan Rafael Nadal wygrał 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 z Australijczykiem Rinkym Hijikatą i awansował do 2. rundy US Open.

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co odpowiedział Rafael Nadal na zarzuty o szczególne traktowanie przez arbitrów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał trening Huberta Hurkacza przed kolejnym starciem w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Andy Murray odniósł triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Murray awansował do 3. rundy US Open

Murray awansował do 3. rundy US Open

Madison Keys odniosła triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Coco Gauff odniosła triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Berrettini odniósł triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime’a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime’a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams znów wielka. Skreślali ją, a wyrzuciła jedną z faworytek Serena Williams... czytaj dalej »

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Druga zawodniczka światowego rankingu od początku środowego pojedynku musiała walczyć nie tylko z utytułowaną rywalką, ale także z nieprzychylną dla niej publicznością.

Prowadząca spotkanie Brytyjka Alison Hughes wielokrotnie upominała widzów, aby ci nie przeszkadzali Kontaveit choćby w trakcie serwowania. Zdarzały się także oklaski po nieudanych zagraniach Estonki.

Interweniowała też Serena Williams

W pewnym momencie na takie zachowanie zareagowała także Williams, która grożącym palcem pomachała do publiczności, która fetowała pomyłkę jej przeciwniczki.

Ostatecznie po 2,5-godzinnej batalii Williams wygrała 7:6 (4), 2:6, 6:2.

Na konferencji prasowej Kontaveit najpierw odpowiadała na pytania dziennikarzy po angielsku. Widać było, że jest przybita.

- Spodziewałem się takiego zachowania tłumu, ale to jedno, kiedy widzisz to w poprzednim meczu, a co innego, aby samemu tego doświadczyć na korcie. To było trudne. Wiem, że nie można uczyć się na cudzych błędach, trzeba tego doświadczyć samemu. To było coś, czego nigdy wcześniej nie czułam, ale wiem, że to nie było nic osobistego - mówiła po porażce z 23-krotną mistrzynią wielkoszlemową.

Oglądasz Wideo: Eurosport Łzy Kontaveit na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open

Poprosiła o opuszczenie sali

Potem przyszedł czas na pytania od jej rodaków. Już po pierwszym seria odpowiedzi się zakończyła. Jeden z dziennikarzy z serwisu Delphi najpierw podziękował jej za postawę, a potem zapytał o to, czy jest jakaś różnica między normalną porażką a porażką z Williams.

- Zdecydowanie nie muszę wstydzić się tego, że przegrałam z Sereną. Bardzo trudno było poradzić sobie z publicznością - powiedziała Kontaveit, walcząc z płaczem.

Po chwili poprosiła moderatora konferencji o pozwolenie na opuszczenie sali. Ten się zgodził. Tenisistka wstała i wyszła.

W czwartek Kontaveit zagra w deblu, gdzie jego partnerka będzie Amerykanka Shelby Rogers. Co ciekawe, jeśli zwycięży, może ponownie zmierzyć się z Sereną oraz jej starszą siostrą Venus i to już w drugiej rundzie.

WYNIKI 2. RUNDY TURNIEJU KOBIET>>>