Alex Corretja chwali Igę Świątek. "Te korty pasują do jej stylu"

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek – Lauren Davis. O której godzinie mecz US Open 2022 i gdzie go oglądać? Iga Świątek –... czytaj dalej » Świątek najlepszą tenisistą świata jest od kilku miesięcy. W pierwszym półroczu sezonu zdominowała kobiece rozgrywki, zostając liderką WTA, a także wygrywając aż 37 meczów z rzędu.

Niedawno przyszedł pierwszy kryzys. Kilka zaskakujących porażek sprawiło, że kibice przed US Open nie widzieli w niej murowanej faworytki. Narzekała również na piłki. Turniej zaczęła jednak zaskakująco dobrze, co nie umknęło uwadze Corretji.

- Uderza piłkę dobrze, nawet jeśli wspominała o tym, że nie lubi zbytnio tych piłek. Przyzwyczaiła się, co było widać w ostatnim meczu ze Sloane Stephens. Jest bardzo agresywna, porusza się rewelacyjnie. W tak szybkich warunkach poruszanie się jest niesamowicie ważne. Wtedy czuje się na korcie zdecydowanie lepiej – przyznał Hiszpan, który nie był wcale zdziwiony słabszymi wynikami Polki przed turniejem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Corretja o Świątek

- Przez większość sezonu prezentuje się rewelacyjnie, a ostatnia zniżka formy była czymś normalnym. Prawdopodobnie nie mogła chwilowo odnaleźć rytmu gry. Pracuje jednak ciężko na odbudowaniem formy, a te korty pasują do jej stylu. Może uderzać płasko bekhendem, wywierać presję na returnie. Nie ma powodu, dla którego ma tu źle grać – dodał.

Trudne warunki

Ekspert Eurosportu zwraca uwagę na trudne warunki w Nowym Jorku, czyli upał, dużą wilgotność i silny wiatr, które mają wpływ na sporą liczbę niespodzianek. - Nie ma tak, że przyjedziesz do Nowego Jorku i łatwo będziesz wygrywać mecze. To niemożliwe. Warunki są naprawdę niewdzięczne. Każdy gra dobrze, sezon jest długi. Wszystko się wyrównało. Trudno znaleźć kogoś jest jego daleko ponad resztą. Oczywiście z wyłączniem Świątek, która zdominowała część sezonu na clayu - ocenił Hiszpan.

Oglądasz Wideo: Eurosport Corretja o niespodziankach w US Open

Wyjątkowa Serena

W turniej nadspodziewanie dobrze radzi sobie skreślana przez wielu Serena Williams, dla której to ostatni US Open. – To jest tenisistka wyjątkowa, inna niż wszystkie. Jej wygrane są możliwe, ponieważ ona w siebie wierzy bardziej niż inni. Potrafi znaleźć metodę na wygrywanie meczów, nawet jeśli nie czuje się za dobrze. Cały stadiom w Nowym Jorku ją dopinguje, atmosfera na trybunach jest rewelacyjna. Ona to lubi, a to jest bardzo trudne dla rywalek – zauważył Corretja.