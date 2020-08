Rekord Federera kusi. Z jego powodu Djoković zagra w US Open

US Open od 31 sierpnia w Eurosporcie i w Eurosport Playerze

Becker przestrzega Djokovicia przed US Open. "To nowa sytuacja dla każdego" W teorii Novak... czytaj dalej » Wielu zawodników zdecydowało się zrezygnować z przylotu do Nowego Jorku ze względu na pandemię koronawirusa. Djokovic, który chorobę już przeszedł, postanowił jednak wziąć udział w wydarzeniu i stał się tym samym faworytem turnieju. Nie będzie bowiem obrońcy tytułu Hiszpana Rafaela Nadala i dochodzącego do siebie po operacji kolana Federera.

Przyjazd Djokovicia wisiał na włosku

- Nie mogę powiedzieć, że pogoń za rekordem Rogera jest głównym powodem, dla którego zdecydowałem się lecieć do Nowego Jorku, ale przyznaję, że jest jednym z wielu - powiedział Djokovic w wywiadzie dla "The New York Times". Przyznał również, że był bardzo bliski, by też zrezygnować z udziału.

- Muszę coraz częściej myśleć o sobie, swoim zdrowiu, kondycji fizycznej i oczywiście, czy mój team nie ma nic przeciwko, żeby przyjechać razem ze mną. Uznałem, że to jest ważne dla naszej dyscypliny sportu, żebym jednak zagrał w tym turnieju - dodał.

Serb, który aktualnie jest liderem światowego rankingu, w finale nowojorskiego turnieju występował już ośmiokrotnie. Wśród jego 17 zwycięstw w wielkoszlemowych turniejach, trzy to wygrane w US Open: w 2011, 2015 i 2018 roku.

Decyzję o wzięciu udziału w tegorocznym turnieju ogłosił kilka dni temu w mediach społecznościowych. "To nie była łatwa decyzja, biorąc pod uwagę wszystkie przeszkody i wyzwania z wielu stron, ale perspektywa ponownej rywalizacji bardzo mnie ekscytuje. Do zobaczenia wkrótce w Nowym Jorku" - napisał.



I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited https://t.co/qgxSTHrKK4pic.twitter.com/tg6rgwfFqm — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 13, 2020





Pamiętają mu Adria Tour

Djokovic musiał się zmierzyć z falą krytyki po zorganizowaniu w czerwcu towarzyskiego turnieju Adria Tour w Serbii i Chorwacji w trakcie pandemii. Doszło wówczas do kilku zakażeń. Zachorował również sam tenisista i jego żona.

- Szczerze mówiąc, to nie czuję, bym zrobił cokolwiek złego, ale oczywiście jest mi przykro, że doszło do zakażeń. Na pewno jednak nie można mnie winić za wszystko - podkreślił.