US Open bez obrońcy tytułu. "Nadal nie mamy kontroli nad pandemią"

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansie do finału US Open. O tytuł Hiszpan powalczy z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo ciężko pracowałam, żeby dotrzeć na ten poziom. Współzawodniczenie z Sereną Williams na tym korcie to było coś niesamowitego. Starałam się koncentrować nie na tym z kim gram, a jak mam sobie radzić ze swoimi problemami. Wiem, że kibicowaliście Serenie i przepraszam was za to - powiedziała Bianca Andreescu, która wygrała US Open.

"Po długim okresie zastanawiania się, zdecydowałem o rezygnacji z udziału w tegorocznym US Open. Sytuacja na całym świecie jest bardzo skomplikowana, a liczba osób zakażonych koronawirusem ciągle rośnie. Wygląda na to, że nadal nie mamy kontroli nad pandemią" - napisał wicelider światowego rankingu.



Urodzony na Majorce 33-letni zawodnik podkreślił, że wie, iż władze tenisa robią wszystko, by ratować sportowy kalendarz i dziękuje za to. "Moje wyrazy uznania kieruję także do organizatorów US Open oraz władz ATP. Decyzji o wycofaniu z turnieju nigdy nie chciałem podejmować, ale tak podpowiadało mi serce. Wolałabym teraz nie podróżować" - zaznaczył.



This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

To kolejny zawodnik, który postanowił wycofać się z rywalizacji w Nowym Jorku. Wcześniej taką decyzję podjęli m.in. Australijczycy Nick Kyrgios i liderka rankingu WTA Ashleigh Barty.



US Open ma się rozpocząć 31 sierpnia, ale impreza wzbudza wiele kontrowersji. O swoich wątpliwościach, czy w ogóle powinna się odbyć opowiadał ostatnio Niemiec Alexander Zverev.



We wtorek odwołano także jeden z najbardziej znanych turniejów w Europie - na kortach ziemnych w Madrycie, który miał się odbyć we wrześniu.



W ostatnim czasie notuje się coraz więcej zachorowań na COVID-19 na całym świecie. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest jednak bardzo zła, bo tam statystyki pokazują ok. 60 tys. nowych przypadków na dobę.