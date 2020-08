Djoković zagra w US Open. "Nie była to łatwa decyzja"

"Z przyjemnością potwierdzam, że w tym roku wezmę udział w Western & Southern Open i US Open. Nie była to łatwa decyzja, biorąc pod uwagę wszystkie przeszkody i wyzwania z wielu stron, ale perspektywa ponownej rywalizacji bardzo mnie ekscytuje. Do zobaczenia wkrótce w Nowym Jorku" - napisał na Instagramie 17-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych.



Wyświetl ten post na Instagramie. I am happy to confirm that I will participate at @cincytennis and @usopen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited. See you soon New York Drago mi je što mogu da potvrdim da ću se takmičiti na Western & Southern Open-u i US Open-u ove godine. Nije mi bilo lako da donesem odluku, pogotovo uzimajući u obzir sve prepreke i izazove, ali radujem se što ću moći ponovo da se takmičim na teniskom terenu Post udostępniony przez Novak Djokovic (@djokernole) Sie 13, 2020 o 4:33 PDT





Najgroźniejsi rywale się wycofali



Jeszcze tydzień temu Serb nie był pewny występu w USA, w wywiadach wspominał o poważnym zagrożeniu koronawirusem, nawoływał do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych.



W tej sytuacji Djoko będzie największą gwiazdą obu turniejów, gdyż wcześniej ze startu zrezygnowali jego najgroźniejsi rywale. Szwajcar Roger Federer wycofał się z powodu kontuzji, natomiast Hiszpan Rafael Nadal, zwycięzca US Open 2019, nie przyjedzie z powodu zagrożenia epidemicznego.



"Zdaję sobie sprawę, że tym razem sytuacja będzie inna niż w latach ubiegłych. Trzeba się będzie dostosować do wszystkich zarządzeń i środków bezpieczeństwa, jakie będą ustalone dla ochrony zawodników, kibiców i mieszkańców Nowego Jorku. Mam nadzieję, że sytuacja wkrótce się zmieni i wszyscy będziemy mogli bez ograniczeń wrócić do tego, co kochamy i robimy najlepiej" - napisał 33-letni Serb.



W Nowym Jorku odbędą się w 2020 roku dwa prestiżowe turnieje - Western & Southern Open (22-28 sierpnia) i wielkoszlemowy US Open (31 sierpnia - 13 września). Pierwszy ma rangę ATP Masters 1000 i został przeniesiony z Cincinnati.



Obie imprezy zostaną rozegrane przy pustych trybunach.

Transmisje z US Open będzie można śledzić na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze.