Kyrgios nie zagra w US Open. "Robię to dla Australijczyków"

Decyzja Australijczyka nie jest zaskoczeniem. Kilka dni wcześniej wycofał się z turnieju Cincinati Masters 1000, który ma się odbyć w nowojorskim Flushing Meadows tydzień przed wielkoszlemową imprezą.

W transmitowanym na Twitterze przekazie Kyrgios powiedział również, że nadszedł czas na to, żeby skupić się "na tym, co ważne, czyli na zdrowiu i bezpieczeństwie".

Kyrgios krytyczny wobec grających mimo zagrożenia

Zajmujący obecnie 40. miejsce na światowej liście tenisista znany jest ze swojego krytycznego stosunku do zawodników, którzy mimo związanych z pandemią COVID-19 organizują towarzyskie turnieje tenisowe lub biorą w nich udział. Nie omieszkał skorzystać z okazji, by po raz kolejny zwrócić uwagę, że należy "działać i współpracować w najlepszym interesie innych".

- Nie można tańczyć na stole, przemierzać Europy, organizując turnieje dla szybkiego zysku - powiedział, nie wymieniając jednak z nazwiska żadnego z tenisistów.

Wcześniej kierował ostre słowa krytyki wobec Novaka Djokovicia, który w czerwcu zorganizował na Bałkanach pokazowy turniej Adria Tour. W wyniku ignorowania zasad dystansu społecznego i innych zaleceń bezpieczeństwa związanych z koronawirusem podczas turnieju kilku tenisistów, wśród nich również sam Djoković, uzyskało pozytywny wynik testu.

- O to właśnie chodzi w przypadku tego wirusa. Nie dba o światowe rankingi i pieniądze. Trzeba działać odpowiedzialnie - przestrzegał tenisista.



Nick Kyrgios pulls out of #USOpen:



“We can rebuild our sport and the economy but we can never recover lives lost.”



Kyrgios also slams players “dancing on tables, money grabbing your way around Europe, trying to make a quick buck hosting an exhibition.”pic.twitter.com/xKfvRA7TAc — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 1, 2020





Z US Open wycofują się kolejni gracze

Kyrgios nie jest jedynym Australijczykiem, który zrezygnował z podróży do USA i występu w drugim wielkoszlemowym turnieju w sezonie. Kilka dni wcześniej podobną decyzję podjęła liderka światowego rankingu kobiet Ashleigh Barty.

140. edycja wielkoszlemowego US Open rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 13 września. Z powodu pandemii COVID-19 mecze na kortach w nowojorskim parku Flushing Meadows będą się odbywać bez udziału publiczności.

Relacje z turnieju będzie można oglądać w Eurosporcie i Eurosport Playerze.