Serena Williams tym razem nie spotka na korcie "kłamcy" i "złodzieja"

Po przegranym gemie Serena Williams zniszczyła rakietę. Otrzymała za to ostrzeżenie, które było jej już drugim w finale US Open. Z tego powodu Amerykanka straciła punkt. 36-latka wpadła w szał i zaczęła się kłócić z sędzią. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Z ubiegłorocznego finału US Open kibice zapamiętali nie tyle triumf Japonki Naomi Osaki, co przede wszystkim konfrontację pokonanej Williams z sędzią Ramosem. Arbiter najpierw upomniał zawodniczkę za komunikowanie się z będącym na trybunach trenerem Patrickiem Mouratoglu, a później odjął jej punkt za roztrzaskanie rakiety. Na tym nie koniec – Amerykanka nazwała go "kłamcą" i "złodziejem", co zakończyło się odjęciem gema pod koniec drugiej partii.

Serena Williams się wycofała. "Z moimi plecami wciąż nie jest dobrze" Serena Williams... czytaj dalej » Wprawdzie Osaka zwyciężyła 6:2, 6:4, ale bezpośrednio po spotkaniu nie miała wielkich powodów do radości – podczas wręczania trofeum publiczność gwizdała na Ramosa, a Japonka się popłakała. Williams przeprosiła później młodą rywalkę za swój brak reakcji. Z kolei zachowanie sędziego nazwała "seksistowskim" i podkreśliła, że za słowo "złodziej" portugalski arbiter "nigdy nie zabrał punktu mężczyźnie".

Będzie miał dużo roboty

W tym roku do ponownego spotkania Williams i Ramosa nie dojdzie. Ba, portugalski sędzia, który rok wcześniej opuszczał korty Flushing-Meadows w eskorcie policji, nie będzie również miał okazji przebywać w towarzystwie Venus Williams. Dyrektor generalna amerykańskiej federacji Stacey Allaster poinformowała, że Ramos nie będzie sędziował spotkań sióstr podczas tegorocznej edycji US Open.

- Nie musimy do tego wracać. W imprezie odbędzie się ponad 900 spotkań i Carlos będzie miał dużo roboty. Chcemy skoncentrować się na rywalizacji i iść naprzód – zakomunikowała.

Ramos nie będzie prowadził spotkań sióstr Williams tylko podczas nowojorskiego turnieju.

Oglądaj Moment, który pogrążył Serenę Williams

"Profesjonalnie i uczciwie"

Choć Amerykański Związek Tenisowy ukarał Williams za jej zachowanie grzywną w wysokości 17 tysięcy dolarów, to miał zastrzeżenia do pracy Portugalczyka. Broniła go Międzynarodowa Federacja Tenisowa. "Sędzia Ramos wykonywał swoje obowiązki odpowiednio, zgodnie z przepisami i przez cały czas zachowywał się profesjonalnie i uczciwie" – napisano wówczas w oświadczeniu.

Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku rozpocznie się 26 sierpnia, a zakończy w niedzielę 8 września. Transmisje ze spotkań US Open w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.