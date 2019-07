US Open z rekordową pulą nagród. Pomyślano o najsłabszych

Po przegranym gemie Serena Williams zniszczyła rakietę. Otrzymała za to ostrzeżenie, które było jej już drugim w finale US Open. Z tego powodu Amerykanka straciła punkt. 36-latka wpadła w szał i zaczęła się kłócić z sędzią. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majchrzak nie dał rady Isnerowi. Kluczowe wymiany dla Amerykanina Kamil Majchrzak... czytaj dalej » US Open był pierwszym turniejem, który zrównał płace mężczyzn i kobiet, co miało miejsce w 1973 roku. Podobnie jak w przypadku innych wielkoszlemowych turniejów, z każdym rokiem pula nagród nowojorskiej imprezy rośnie. W 2018 wyniosła ona 53 mln dolarów, a łącznie od 2013 roku wzrosła już o 57 proc.

Najwięcej zyskają najsłabsi

W tym sezonie zwycięzcy zmagań w singlu kobiet oraz mężczyzn otrzymają po 3,85 mln dolarów, a finaliści - po 1,9 mln. Występ w pierwszej rundzie jest wyceniony na 58 tysięcy dolarów. Najbardziej zyskają właśnie zawodnicy, którzy pożegnają się z US Open w trzech pierwszych rundach, bo te nagrody procentowo wzrosły najbardziej (7,4 proc. dla zawodnika, który odpadnie w pierwszej rundzie przy 1,3 proc. dla zwycięzcy).

Pula nagród tegorocznego Australian Open wyniosła 44 mln dolarów amerykańskich, Rolanda Garrosa 48 mln, a Wimbledonu 49,4 mln.

US Open rozpocznie się 26 sierpnia. Relacje na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.