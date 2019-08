Plan relacji z drugiego dnia US Open na antenach Eurosportu

Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji do US Open

Kamil Majchrzak pokonał Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz ostatnie akcje tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

