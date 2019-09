Djoković wściekł się na kibica. "Zaufaj mi, znajdę cię"

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

16-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych przyzwyczajony jest do tego, że w pobliżu kortów, na których trenuje w trakcie tenisowych imprez, zbiera się prawdziwy tłum.

Zazwyczaj fani starają się nie przeszkadzać swoim idolom, ale tym razem było najwidoczniej inaczej.

Nie tylko słowa

Nie wiadomo, jak brzmiała wypowiedź, która tak rozzłościła Djokovicia, ale jego reakcja była stanowcza. Na słowach się nie skończyło, bo po odejściu od ogrodzenia Nole wciąż wykonywał gesty w stronę fana.

Kilkadziesiąt minut później Serb wyszedł na kort Arthura Ashe'a i w trzeciej rundzie pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2. Incydent najwyraźniej podziałał na niego mobilizująco, bo wyeliminował Amerykanina po zaledwie 125 minutach gry.



Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg@bgtennisnationpic.twitter.com/cAXeMpj6s0 — Sridhar Natarajan (@sridinats) 31 August 2019





Zaproszenie na drinka

Zapytany o to, co miał na myśli mówiąc "znajdę cię" do kibica, na pomeczowej konferencji prasowej odpowiedział.

- Chciałem napić się z nim drinka. Polubiłem go. Zapragnąłem postawić mu drinka – oświadczył Djoković.

Turniejowa jedynka nie chciała jednak zdradzić, jakie słowa padły z ust kibica.

- Zostawimy to dla siebie. Na pewno jednak mi pomógł. Nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mi pomógł – podkreślił Nole.

Uroki sesji wieczornej

Na początku meczu z Kudlą Serb miał też pretensje do zachowania publiczności.

- No tak, ale to sesja wieczorna w Nowym Jorku. Ludzie naprawdę się angażują. Kilka osób wypiło trochę za dużo drinków. Potem jednak wszystko już było w porządku – ocenił Djoković.

Jego rywalem w czwartej rundzie będzie mistrz US Open z 2016 roku, Szwajcar Stan Wawrinka.

