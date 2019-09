Efektowna końcówka maratonu dla Monfilsa. Najlepsze zagrania 6. dnia US Open

Piłka meczowa w spotkaniu 1 rundy kwalifikacji do US Open, w którym Katarzyna Kawa musiała uznać wyższość Lizette Cabrery.

Katarzyna Kawa odpadła w kwalifikacjach do US Open

Katarzyna Kawa odpadła w kwalifikacjach do US Open

Broniący tytułu Novak Djokovic bez problemu awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Lider rankingu tenisistów zaczął występ w Nowym Jorku od zwycięstwa nad Hiszpanem Roberto Carballesem Baeną 6:4, 6:1, 6:4. Serb następnie dał popis tańca na korcie. Sprawdź wyczyn Nole.

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Roger Federer pokonał tenisistę z Indii Sumita Nagala 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Szwajcar tą wygraną zapewnił sobie po raz 17. z rzędu miejsce w najlepszej ósemce sezonu i udział w turnieju mastes.

Świetny początek Magdy Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała pierwszego seta w starciu z Astrą Sharmą 6:3. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo odważnie i niezwykle szybko grała Magda Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka raz po raz nękała Astrę Sharmę swoimi zagraniami. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piękny sposób Magda Linette pokonała Astrę Sharmę w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała 6:3, 6:4. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z szóstką Petra Kvitova pokonała Denisę Allertovą 6:2, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Koniec US Open dla Garbine Muguruzy. Hiszpanka przegrała z Alison Riske 6:2, 1:6, 3:6 w pierwszej rundzie turnieju. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Annę Blinkową 6:4, 6:7 (5-7), 6:2 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette pokonała Astrę Sharmę 6:3, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kłótnie Tsitsipasa, polowanie na Serenę Williams, refleks Tsongi i wiele innych. Zobacz, co działo się w nocy w US Open!

Zobacz, co działo się w nocy w US Open!

Zobacz, co działo się w nocy w US Open!

28.08 | Drugi raz z rzędu Stefanos Tsitsipas, rewelacja sezonu, zakończył udział w US Open na pierwszej rundzie. Tym razem grecki tenisista nie dość, że przegrał w czterech setach z Rosjaninem Andriejem Rublowem, to w trakcie spotkania pokłócił się z sędzią. - Wszyscy jesteście dziwakami - oskarżał Tsitsipas.

To była prawdziwa wojna. Jo-Wilfried Tsonga przegrał z Tennysem Sandgrenem 6:1, 7:6, 4:6, 6:7, 5:7 w meczu 1. rundy US Open. Zobaczie skrót.

Alexander Bublik wygrał z Kolumbijczykiem Santiago Giraldo 2:6, 6:0, 7:5, 4:6, 6:4 i awansował do 2. rundy US Open. W drugim secie Kazach pozwolił sobie na serw od dołu. Pomysł okazał się skuteczny.

Zobacz ostatnie piłki meczu Roger Federer - Damir Dzumhur w drugiej rundzie US Open. Federer wygrał 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Szwajcar w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Daniel Evans - Lucas Pouille. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Elina Switolina pokonała Venus Williams 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ashleigh Barty pokonała Lauren Davis 6:2, 7:6 (7-2) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Deszcz storpedował większość spotkań podczas trzeciego dnia US Open, ale na kortach z dachem odbyły się mecze z udziałem m.in. Novaka Djokovicia czy Rogera Federera. Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia rywalizacji. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Dobre złego początki. Iga świątek dość pewnie wygrała pierwszego seta meczu 2. rundy US Open z Anastasiją Sevastovą. Potem jednak do głosu doszła Lotyszka i zwyvciężyła całe spotkanie, awansując do 3. rundy.

Kamil Majchrzak wygrał czwartą partię pojedynku z pablo Cuevasem. O tym,kto awansuje do 3. rundu US Open, decydować miał piąty set.

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Benoit Paire przegrał z Aljazem Bedene 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 5:7, 6:7 (4-7) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Hyeona Chunga 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Za pleców i celnie? Tak potrafi zagrywać Jamie Murray! Brytyjczyk popisał się kapitalnym zagraniem w starciu z Ricardasem Berankisem i Juanem Londero w drugiej rundzie debla US Open. Zobacz to uderzenie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na US Open udany dzień tylko dla Kubota. Linette i Świątek odpadły Ze zmiennym... czytaj dalej » Pięć najlepszych zagrań szóstego dnia US Open:

5. Naomi Osaka (Japonia, 1) – Coco Gauff (USA) 6:3, 6:0

W tegorocznym US Open Osaka rozkręca się z każdym kolejnym meczem. W łatwym zwycięstwie w sobotę pomogła Japonce doskonała gra pod siatką. 15-letnia Amerykanka miała wielkie problemy z mijaniem swojej rywalki.

4. Rafael Nadal (Hiszpania, 2) – Hyeon Chung (Korea Południowa) 6:3, 6:4, 6:2

Magiczny lob Nadala, w dodatku grany po linii, zainspirował Hiszpana do jeszcze lepszej gry. To właśnie w piątym gemie zanotował on jedyne przełamanie w drugim secie. Spotkanie na korcie Arthura Ashe'a trwało mniej niż dwie godziny.

3. Diego Schwartzman (Argentyna, 20) – Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:1, 6:3

Intuicja pod siatką nie zawiodła Amerykanina. Do bekhendowego woleja szedł w ciemno i zdołał przelobować niskiego rywala. Tamten gem zakończył się wygraną tenisisty ze Stanów Zjednoczonych, ale chwilę później Argentyńczyk zdołał "zamknąć" mecz przy swoim serwisie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Najlepsze zagrania szóstego dnia US Open

2. Gael Monfils (Francja, 13) – Denis Shapovalov (Kanada) 6:7(5), 7:6(4), 6:4, 6:7(6), 6:3

Aż trudno uwierzyć, że tak dynamicznie można poruszać się po korcie po trzech godzinach i 28 minutach gry. Po wygraniu zaciętej wymiany Monfils poczuł, że za chwilę jego awans do czwartej rundy może stać się faktem. Francuz i Kanadyjczyk stworzyli na korcie Louisa Armstronga wielkie widowisko.

1. Pablo Andujar (Hiszpania) – Aleksander Bublik (Kazachstan) 6:4, 6:3, 6:2

Awans do czwartej rundy US Open jest największym wielkoszlemowym sukcesem w karierze Andujara. Najbardziej wyrównany był set pierwszy, w którym Bublik miał jeszcze mnóstwo sił i ochoty do walki. Hiszpan przełamał go dopiero w dziesiątym gemie tej partii.

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.