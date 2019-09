Pierwszy Włoch od 42 lat w półfinale Wielkiego Szlema. "Co za walka!"

Ashleigh Barty pokonała Lauren Davis 6:2, 7:6 (7-2) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Davis - Barty w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Davis - Barty w 2. rundzie US Open

Serena Williams pokonała Caty McNally 5:7, 6:3, 6:1 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

Lider światowego rankingu Novak Djoković pokonał Juana Londero 6:4, 7:6 (7-3), 6:1 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Djoković - Londero w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Djoković - Londero w 2. rundzie US Open

Nick Kyrgios nie przestaje szokować. Kłótnie z sędziami, niszczenie sprzętu, oskarżanie władz ATP o korupcję. Teraz, po pokonaniu Steve'a Johnsona w 1. rundzie US Open, pokazał swoją gorszą naturę kibicom. Po wytarciu pach oraz intymnych części rzucił fanom brudny ręcznik.

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Deszcz storpedował większość spotkań podczas trzeciego dnia US Open, ale na kortach z dachem odbyły się mecze z udziałem m.in. Novaka Djokovicia czy Rogera Federera. Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia rywalizacji. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Najlepsze zagrania 3. dnia US Open

Najlepsze zagrania 3. dnia US Open

Roger Federer przeciętnie rozpoczął starcie z Damirem Dzumhurem, ale z czasem grał coraz lepiej. Szwajcar potrafił zaskoczyć rywala kapitalnymi zagraniami. Oto jedno z nich. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalne zagranie Federera w meczu 2. rundy US Open

Kapitalne zagranie Federera w meczu 2. rundy US Open

Piłka setowa z pierwszej partii meczu 2. rundy US Open, w której Iga Świątek pokonała 6:3 Anastasiję Sevastovą.

Ostatnia piłka pierwszej partii 2. rundy US Open między Kamilem Majchrzakiem a Pablo Cuevasem.

Drugi set meczu drugiej rundy US Open nie poszedł Idze Świątek dobrze. Polka przegrała drugą partię 1:6.

Kamil Majchrzak wygrał drugiego seta w meczu 2. rundy US Open z Pablo Cuevasem.

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Porażka Igi Świątek w 2. rundzie US Open

Porażka Igi Świątek w 2. rundzie US Open

Piłka setowa z pierwszej partii meczu 2. rundy damskiego singla US Open między Magdą Linette a Naomi Osaką.

Dobre złego początki. Iga świątek dość pewnie wygrała pierwszego seta meczu 2. rundy US Open z Anastasiją Sevastovą. Potem jednak do głosu doszła Lotyszka i zwyvciężyła całe spotkanie, awansując do 3. rundy.

Kamil Majchrzak wygrał czwartą partię pojedynku z pablo Cuevasem. O tym,kto awansuje do 3. rundu US Open, decydować miał piąty set.

Piłka meczowa z meczu 2. rundy US Open, w którym Naomi Osaka pokonała Magdę Linette.

Piłka meczowa spotkania 2. rundy męskiego singla US Open, w którym Kamil Majchrzak pokonał Pablo Cuevasa.

Awans Kamila Majchrzaka po pięciosetowym boju wyeliminował Pablo Cuevasa w 2. rundzie US Open.

Najważniejsze wydarzenia z meczu 2. rundy US Open, w którym Naomi Osaka pokonała w dwóch setach Magdę Linette.

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Halep - Townsend w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Halep - Townsend w 2. rundzie US Open

Lucas Pouille potrafił zaskoczyć Daniela Evansa świetnymi zagraniami. Francuz m.in. wygrał akcję po pięknym tweenerze. Ostatecznie jednak Pouille przegrał i odpadł z US Open w drugiej rundzie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania czwartego dnia rywalizacji w US Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Najlepsze zagrania czwartego dnia US Open

Najlepsze zagrania czwartego dnia US Open

Benoit Paire przegrał z Aljazem Bedene 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 5:7, 6:7 (4-7) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Paire - Beden w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Paire - Beden w 2. rundzie US Open

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kłótnia przy siatce i wybuch złości Paire'a. "Czy on nie...

Kłótnia przy siatce i wybuch złości Paire'a. "Czy on nie może...

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Babos - Suarez-Navarro w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Babos - Suarez-Navarro w 1. rundzie US Open

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Petkovic - Kvitova w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Petkovic - Kvitova w 2. rundzie US Open

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Zverev - Tiafoe w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Zverev - Tiafoe w 2. rundzie US Open

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Miedwiediew - Dellien w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Miedwiediew - Dellien w 2. rundzie US Open

Takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko. Jelena Ostapenko rozpoczęła starcie z Alison Riske od... 24 zmarnowanych serwisów. Rywale jednak tego nie wykorzystała i Łotyszka wygrała pierwszego gema. Mecz zakończył się wygraną Ostapenki 6:4, 6:3. W trzeciej rundzie zmierzy się z Kristie Ahn. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Zwycięstwo Linette i Świątek w 1. rundzie US Open

Zwycięstwo Linette i Świątek w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Kamil Majchrzak - Grigor Dimitrow w 3. rundzie US Open 2019

Skrót meczu Kamil Majchrzak - Grigor Dimitrow w 3. rundzie US...

Już w pierwszej rundzie debla odpadła para Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil. Polsko-czeski duet przegrał z Bobem i Mike'iem Bryanami 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz ostatnie piłki tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hurkacz i Pospisil odpadli w pierwszej rundzie debla w US Open

Hurkacz i Pospisil odpadli w pierwszej rundzie debla w US Open

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pięć najlepszych zagrań piątego dnia US Open 2019

Pięć najlepszych zagrań piątego dnia US Open 2019

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Federer - Evans w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Federer - Evans w 3. rundzie US Open

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Pliskova - Jabeur w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Pliskova - Jabeur w 3. rundzie US Open

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Sakkari - Barty w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Sakkari - Barty w 3. rundzie US Open

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - Karolina Muchova w 3. rundzie US...

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Danił Miedwiediew pokonał Feliciano Lopeza 7:6 (7-1), 4:6, 7:6 (9-7), 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Lopez - Miedwiediew w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Lopez - Miedwiediew w 3. rundzie US Open

Feliciano Lopez popisał się niezwykle inteligentnym zagraniem w starciu z Daniłem Miedwiediewem. Hiszpan w kapitalny sposób zmylił rywala. Zobacz to zagranie.

Najpierw wyładowanie złości na chłopca od podawania piłek i na własny sprzęt, a później pokazywanie środkowego palca po przegranej akcji. Danił Miedwiediew wywołał sporo kontrowersji w pierwszym secie starcia z Feliciano Lopezem w trzeciej rundzie US Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszym secie starcia z Feliciano Lopezem Danił Miedwiediew nie potrafił kontrolować swojej złości. Po jednej z akcji Rosjanin tak się zdenerwował, że najpierw wyrzucił ręcznik podany przez ballboya, a później cisnął rakietą w stronę siatki. Tenisista został ukarany przez sędziego. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Switolina - Jastremska w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Switolina - Jastremska w 3. rundzie US Open

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Djoković - Kudla w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Djoković - Kudla w 3. rundzie US Open

Nick Kyrgios popisał się wspaniałym tweenerem podczas meczu deblowego w pierwszej rundzie US Open. Australijczyk wraz z Mariusem Copilem pokonali parę Marcus Daniell/Ken Skupski 6:7 (5-7), 7:5, 7:6 (7-1).

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek i Magda Linette na 2. rundzie debla zakończyły występ w wielkoszlemowym US Open 2019. W sobotnim meczu skuteczniejsze od Polek okazały się Barbora Strycova i Su-Wei Hsieh, które zwyciężyły 6:4, 7:6(4). Transmisje z turnieju z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette i Iga Świątek pożegnały się z US Open

Magda Linette i Iga Świątek pożegnały się z US Open

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Aljaza Bedene 6:7 (4-7), 7:6 (7-4), 6:3, 7:6 (7-3). Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Zverev - Bedene w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Zverev - Bedene w 3. rundzie US Open

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Hyeona Chunga 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Nadal - Chung w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Nadal - Chung w 3. rundzie US Open

Za pleców i celnie? Tak potrafi zagrywać Jamie Murray! Brytyjczyk popisał się kapitalnym zagraniem w starciu z Ricardasem Berankisem i Juanem Londero w drugiej rundzie debla US Open. Zobacz to uderzenie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz jedną z najlepszych wymian szóstego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open, w której górą był Gael Monfils. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania szóstego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Najlepsze zagrania szóstego dnia US Open

Najlepsze zagrania szóstego dnia US Open

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Rublow - Kyrgios w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Rublow - Kyrgios w 3. rundzie US Open

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Osaka - Gauff w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Osaka - Gauff w 3. rundzie US Open

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rosolska i Mektić odpadli w pierwszej rundzie miksta w US Open

Rosolska i Mektić odpadli w pierwszej rundzie miksta w US Open

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Niespodzianka! W meczu 4. rundy US Open w turnieju kobiet Qiang Wang pokonała w dwóch setach rozstawioną z dwójką Asleigh Barty.

Roger Federer w 4. rundzie męskiego singla US Open nie dał szans Davidowi Goffinowi. Szwajcar wygrqał w trzech setach, oddając rywalowi jedynie 4 gemy.

Kilka słów od szwajcarskiego tenisisty po efektownym zwycięstwie nad Davidem Goffinem w 4. rundzie US Open.

Roger Federer po pokonaniu Davida Goffina na US Open

Roger Federer po pokonaniu Davida Goffina na US Open

Nick Kyrgios przed meczem musiał wrócić się do szatni bo... zapomniał butów!

Kyrgios pobiegł z powrotem do szatni

Kyrgios pobiegł z powrotem do szatni

Najważniejsze zagrania z meczu 4. rundy US Open, w którym Stan Wawrinka wyeliminował Novaka Djokovicia. Serb skreczował w trzecim secie.

Najlepsze zagrania 7. dnia US Open

Najlepsze zagrania 7. dnia US Open

Jedna z najlepszych wymian w meczu 4. rundy US Open między Novakiem Djokoviciem a Stanem Wawrinką.

Kilka słów od Szwajcara, który wyeliminował w 4. rundzie US Open 2019 Novaka Djokovicia.

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

"Pigułka" z siódmego dnia rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju US Open.

Najważniejsze wydarzenia 7. dnia US Open

Najważniejsze wydarzenia 7. dnia US Open

Decydujący moment meczu 4. rundy US Open między Novakiem Djokoviciem a Stanem Wawrinką.

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

Najważniejsze akcje meczu 4. rundy damskiego singla US Open, w którym Johanna Konta pokonała turniejową "trójkę" Karolinę Pliskovą po trzech partiach.

Skrót meczu Williams - Martić w 4. rundzie US Open

Skrót meczu Williams - Martić w 4. rundzie US Open

Najtrudniejszy moment dla Amerykanki podczas jej meczu 4. rundy US Open z Petrą Martić.

Kilka słów od Amerykanki, która awansowała do ćwierćfinału US Open 2019.

Rozmowa z Sereną Williams po zwycięstwie w 4. rundzie US Open

Rozmowa z Sereną Williams po zwycięstwie w 4. rundzie US Open

Belinda Bencić w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic wygrała z Naomi Osaką 7:5, 6:4 w IV rundzie wielkoszlemowego US Open. Japonka nie obroni tytułu sprzed roku.

Najlepsze zagrania ósmego dnia US Open

Najlepsze zagrania ósmego dnia US Open

Najlepsze zagrania ósmego dnia US Open

Skrót meczu Rafael Nadal - Marin Cilic. Hiszpan wygrał 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 i to on zagra w ćwierćfinale.

Skrót meczu Gael Monfils - Pablo Andujar. Monfils wygrał 6:1, 6:2, 6:2. w ćwierćfinale US Open zmierzy się z Matteo Berrettinim.

Zobacz wszystko, co wydarzylo się ósmego dnia na kortach Flushing Meadows.

W wielkim stylu Rafael Nadal zbliżał się do zwycięstwa z Marinem Ciliciem. Hiszpan uderzeniem obok siatki zapewnił sobie piłkę meczową.

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Elina Switolina zameldowała się w półfinale US Open

Elina Switolina zameldowała się w półfinale US Open

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

Skrót meczu półfinałowego US Open Miedwiediew - Wawrinka

Skrót meczu półfinałowego US Open Miedwiediew - Wawrinka

Skrót meczu ćwierćfinałowego turnieju kobiet US Open, w którym Serena Williams bez większych problemów pokonała w dwóch setach Qiang Wang. W półfinale Amerykanka zmierzy się z Eliną Switoliną.

Kilka słów od amerykańskiej tenisistki, która zameldowała się w półfinale US Open po zywcięstwie nad Qiang Wang.

Rozmowa z Sereną Williams po ćwierćfinale US Open

Rozmowa z Sereną Williams po ćwierćfinale US Open

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic 7:6 (5), 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic 7:6 (5), 6:3 w ćwierćfinale US Open. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gael Monfils potrafi wprowadzić publikę w zachwyt. Fani szczególnie uwielbiają jego slam dunk smashe. Francuz nie mógł zawieść kibiców i podczas starcia z Denisem Shapovalovem pokazał swoje kapitalne zagranie. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kibice to kochają! Potężny slam dunk smash Monfilsa

Kibice to kochają! Potężny slam dunk smash Monfilsa

Do końca trudno było przewidzieć, czyim sukcesem zakończy się pierwszy w karierze pojedynek Berrettiniego i Monfilsa, których dzieli 10 lat różnicy. Pierwszą partię rozstrzygnął na swoją korzyść 33-letni Francuz, ale dwie kolejne padły łupem zawodnika z Italii, którego atutem w tej części pojedynku był serwis.

W trzecim secie, gdy prowadził 4:2, nie wybiła go z rytmu przerwa na zasunięcie dachu. Już wówczas w Nowym Jorku padał delikatny deszcz, a prognozy pogody zapowiadały na dalszą część dnia burze z piorunami. Odbicie ze szpagatem i inne cuda. To był dzień Dimitrowa Kibice nie... czytaj dalej »

Cztery godziny i piąta piłka meczowa

Reprezentant Trójkolorowych zdołał doprowadzić do remisu w całym meczu. Decydująca odsłona przez dłuższy czas układała się po myśli Włocha. Najpierw prowadził 2:0, ale pozwolił przeciwnikowi od razu odrobić stratę. Następnie jednak odskoczył na 5:2 i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Wówczas jednak dały u niego znać o sobie nerwy - przy pierwszej piłce meczowej zaliczył podwójny błąd, swój pierwszy w tej partii, a nieco później dał się przełamać.

Rozpędzający się Monfils, który jest znany z nieszablonowych zagrań, w 12. gemie obronił drugiego meczbola dzięki asowi, a chwilę później po raz trzeci był o punkt od porażki, ale znów wyszedł z opresji po dłuższej wymianie.

W tie-braku Włoch - którego trenerem jest Vincenzo Santopadre, zięć Zbigniewa Bońka - prowadził 5-2, a wówczas znów zaczął punktować rywal. Trudy prawie czterogodzinnego spotkania coraz bardziej dawały się we znaki obu zawodnikom, zwłaszcza Monfilsowi. W ostatniej akcji meczu posłał piłkę na aut i tym samym Berrettini po prawie czterech godzinach gry wykorzystał piątą piłkę meczową.

Źródło: gettyimages.com Radość Berrettiniego była zrozumiała

- Co za walka! Nie pamiętam żadnej akcji poza tą ostatnią. No i podwójnymi błędami, których popełniłem za dużo. Miałem szczęście, że Gael nie miał meczbola - przyznał samokrytycznie.

Za sprawą pomyłek przy serwowaniu stracił bezpośrednio sześć punktów. W całym spotkaniu radził sobie jednak całkiem dobrze w tym elemencie - posłał 15 asów. Spotkanie to obfitowało w zwroty akcji i nie brakowało w nim efektownych zagrań.

- Podczas gry pomyślałem, że to jeden z najlepszych meczów, jaki kiedykolwiek widziałem. Brałem w nim udział, ale jednocześnie też go oglądałem - relacjonował podekscytowany Berrettini.

42 lata czekania

23-letni zawodnik po raz pierwszy dotarł do półfinału w Wielkim Szlemie. Przed nim do tego etapu w Nowym Jorku dotarł tylko jeden jego rodak - w 1977 roku udało się to Corrado Barazzuttiemu.

Źródło: Wikipedia Berrettini jak Barazzutti

Berrettini zalicza najlepszy sezon w karierze. Wygrał w nim dwie imprezy ATP - w Budapeszcie i Stuttgarcie. Do niedawna jego najlepszym wynikiem w Szlemie była trzecia runda, ale w lipcowym Wimbledonie dotarł do 1/8 finału. Teraz przebił niedawne osiągnięcie z Londynu. Rok temu przegrał w US Open mecz otwarcia. Dotychczas jego najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie była 1/8 finału lipcowego Wimbledonu.

W czerwcu awansował na najwyższe w karierze - 20. - miejsce w rankingu ATP. W styczniu 2018 był zaś 135. rakietą świata. Teraz jest 25. w tym zestawieniu, ale w poniedziałek znajdzie się co najmniej na 13. miejscu. Awans do finału dałby mu zaś debiut w Top10.

"Pozytywna lekcja"

Własne podanie nie było tego dnia atutem Monfilsa, który miał 10 asów, ale i 17 podwójnych błędów.

- Było ciężko. Walczyłem, ile mogłem, ale popełniłem zbyt wiele błędów przy serwisie. Wiem, jak przebijać piłę, ale doświadczyłem w tym meczu kilku trudnych momentów. Zamierzam wyciągnąć pozytywną lekcję z całego tego występu - zapewnił 33-letni Francuz.

Źródło: EPA/JUSTIN LANE Monfils żegna się z US Open

Młodszego o 10 lat Berrettiniego czeka w półfinale spotkanie z rozstawionym z dwójką Hiszpanem Rafaelem Nadalem, który w trzech setach uporał się z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem (20.).

Wynik ćwierćfinału gry pojedynczej mężczyzn w US Open:

Matteo Berrettini (24.) - Gaela Monfilsa (13.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7-5).