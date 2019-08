Do US Open jeden krok. Magdalena Fręch w finale kwalifikacji

Magdalena Fręch odpadła w kwalifikacjach Australian Open. 154. na liście światowej Polka, która rok temu awansowała do głównej drabinki turnieju i odpadła tam w 1. rundzie, a we French Open dotarła nawet do 2. rundy głównego turnieju, uległa 2:6, 3:6 Niemce Annie Zaji (214. WTA).

By znaleźć się w głównej drabince US Open, trzeba wygrać trzy spotkania. Pierwsze, z Chinką Jia-Jing Lu, Polka wygrała pewnie 6:3, 6:4. Znacznie więcej problemów miała w drugim pojedynku. W meczu decydującym o udziale w turnieju głównym US Open łodzianka zmierzy się ze zwyciężczynią rywalizacji Pauli Badosy z Quirine Lemoine. Wyżej notowana rywalka pokonana. Fręch walczy o US Open Magdalena Fręch... czytaj dalej »

Ponad dwie godziny na korcie

Wprawdzie pierwszego seta ze Słowaczką, będącą 173. w światowym rankingu, Fręch wygrała 6:2, ale w drugim Sramkova wzięła się do pracy i w efekcie trzy pierwsze gemy padły jej łupem. Na szczęście, Polka nie złożyła broni, doprowadziła do remisu i tak już do samego końca wyglądała ta partia, ostatecznie wygrana przez Słowaczkę 7:5.

Scenariusz trzeciego seta przypominał drugiego. Z tą różnicą, że od stanu 4:4 wydarzenia na korcie przejęła Fręch, która triumfowała 6:4 i po dwóch godzinach i 11 minutach walki cieszyła się z wygranej.

W drugiej rundzie kwalifikacji mężczyzn wystąpi Kamil Majchrzak, który zmierzy się z doświadczonym Hiszpanem Tommym Robredo. W pierwszej rundzie eliminacji pań odpadła Katarzyna Kawa. Udział w turnieju głównym (początek w poniedziałek) mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Tytułu w singlu bronić będą Japonka Naomi Osaka i Serb Novak Djokovic.



Wynik 2. rundy kwalifikacji US Open:

Magdalena Fręch (Polska) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:2, 5:7, 6:4.