Niespodzianki nie było. Pierwsza rakieta świata za mocna dla Linette

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Porażka Igi Świątek w 2. rundzie US Open

Drugi set meczu drugiej rundy US Open nie poszedł Idze Świątek dobrze. Polka przegrała drugą partię 1:6.

Piłka setowa z pierwszej partii meczu 2. rundy damskiego singla US Open między Magdą Linette a Naomi Osaką.

Linette podchodziła do US Open opromieniona zwycięstwem w rozgrzewkowym turnieju także w Nowym Jorku. To potwierdzało znakomitą formę polskiej tenisistki, która przed meczem z Osaką miała na koncie dziewięć zwycięstw z rzędu.

W pierwszej rundzie US Open uporała się z Australijką Astrą Sharmą, ale w kolejnym meczu czekało na nią nie lada wyzwanie, bo rywalizacja z liderką rankingu WTA. Niespodzianki jednak nie było. Japonka poradziła sobie z polską zawodniczką bez większych problemów. Dla całej rywalizacji znamienny był drugi set.

Zmarnowana szansa

Linette prowadziła już 3:0 i miała na koncie przełamanie, kiedy nadszedł kluczowy czwarty gem. Polka prowadziła 40:15, miała dwie okazje do przełamania, ale nie udało się. Osaka doprowadziła do rywalizacji na przewagi. Linette miała wówczas już trzecią okazję do przełamania i kolejny raz jej nie wykorzystała.

Osaka wyszła więc z trudnej sytuacji, i to w wielkim stylu. Wygrała pięć gemów z rzędów i objęła prowadzenie 5:3 w drugim secie, przełamując Polkę po drodze dwukrotnie. Linette zdołała jeszcze odroczyć odpadnięcie o jednego gema, ale w kolejnym Osaka postawiła kropkę nad "i" bez najmniejszego trudu.

W pierwszej partii Linette toczyła rywalizację tylko do stanu 2:2. Dalsza część otwierającego seta należała do Osaki, która nie oddała już reprezentantce Polski żadnego gema. Pomimo porażki w drugiej rundzie Linette z całą pewnością będzie wracać z Nowego Jorku z podniesioną głową ze względu na pierwszy w karierze tytuł WTA.

Tymczasem Japonka w 3. rundzie zmierzy się z lepszą z pary Cori Gauff - Timea Babos.

