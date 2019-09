Trzy mecze, trzy kary. Rosjanin doigrał się za chamskie zachowanie

Video: Eurosport

Paire zszedł z kortu bez podania ręki rywalowi

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»