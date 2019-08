Środkowy palec i prowokowanie widowni. Mnóstwo złej krwi w meczu Miedwiediewa

Piłka meczowa w spotkaniu 1 rundy kwalifikacji do US Open, w którym Katarzyna Kawa musiała uznać wyższość Lizette Cabrery.

Katarzyna Kawa odpadła w kwalifikacjach do US Open

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Zarinę Dijas 1:6, 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Set idealny w wykonaniu Igi Świątek w pierwszej rundzie US Open. Polka pokonała Ivanę Jorović 6:0. Zobacz ostatnie piłki pierwszego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ivana Jorović bardzo słabo spisywała się w starciu z Igą Świątek w pierwszej rundzie US Open. Serbka popełniała błąd za błędem, z czego skrzętnie korzystała Polka, przełamując ją przy kolejnych okazjach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szybko, łatwo i przyjemnie. Iga Świątek pokonała Serbkę Ivanę Jorović 6:0, 6:1 i awansowała do drugiej rundy US Open. Spotkanie trwało zaledwie 52 minuty. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Novak Djoković pokonał Roberto Carballesa Baenę 6:4, 6:1, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Angelique Kerber już w pierwszej rundzie odpadła z US Open. Niemka polskiego pochodzenia przegrała z Kristiną Mladenovic 5:7, 6:0, 4:6. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Danił Miedwiediew pokonał Prajnesha Gunneswarana 6:4, 6:1, 6:2 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek pokonała Ivanę Jorović 6:0, 6:1 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Broniący tytułu Novak Djokovic bez problemu awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Lider rankingu tenisistów zaczął występ w Nowym Jorku od zwycięstwa nad Hiszpanem Roberto Carballesem Baeną 6:4, 6:1, 6:4. Serb następnie dał popis tańca na korcie. Sprawdź wyczyn Nole.

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Roger Federer pokonał tenisistę z Indii Sumita Nagala 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Szwajcar tą wygraną zapewnił sobie po raz 17. z rzędu miejsce w najlepszej ósemce sezonu i udział w turnieju mastes.

Świetny początek Magdy Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała pierwszego seta w starciu z Astrą Sharmą 6:3. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo odważnie i niezwykle szybko grała Magda Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka raz po raz nękała Astrę Sharmę swoimi zagraniami. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piękny sposób Magda Linette pokonała Astrę Sharmę w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała 6:3, 6:4. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z szóstką Petra Kvitova pokonała Denisę Allertovą 6:2, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Koniec US Open dla Garbine Muguruzy. Hiszpanka przegrała z Alison Riske 6:2, 1:6, 3:6 w pierwszej rundzie turnieju. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Annę Blinkową 6:4, 6:7 (5-7), 6:2 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette pokonała Astrę Sharmę 6:3, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kłótnie Tsitsipasa, polowanie na Serenę Williams, refleks Tsongi i wiele innych. Zobacz, co działo się w nocy w US Open!

28.08 | Drugi raz z rzędu Stefanos Tsitsipas, rewelacja sezonu, zakończył udział w US Open na pierwszej rundzie. Tym razem grecki tenisista nie dość, że przegrał w czterech setach z Rosjaninem Andriejem Rublowem, to w trakcie spotkania pokłócił się z sędzią. - Wszyscy jesteście dziwakami - oskarżał Tsitsipas.

To była prawdziwa wojna. Jo-Wilfried Tsonga przegrał z Tennysem Sandgrenem 6:1, 7:6, 4:6, 6:7, 5:7 w meczu 1. rundy US Open. Zobaczie skrót.

Alexander Bublik wygrał z Kolumbijczykiem Santiago Giraldo 2:6, 6:0, 7:5, 4:6, 6:4 i awansował do 2. rundy US Open. W drugim secie Kazach pozwolił sobie na serw od dołu. Pomysł okazał się skuteczny.

Zobacz ostatnie piłki meczu Roger Federer - Damir Dzumhur w drugiej rundzie US Open. Federer wygrał 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Szwajcar w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Daniel Evans - Lucas Pouille. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Elina Switolina pokonała Venus Williams 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ashleigh Barty pokonała Lauren Davis 6:2, 7:6 (7-2) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Deszcz storpedował większość spotkań podczas trzeciego dnia US Open, ale na kortach z dachem odbyły się mecze z udziałem m.in. Novaka Djokovicia czy Rogera Federera. Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia rywalizacji. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Dobre złego początki. Iga świątek dość pewnie wygrała pierwszego seta meczu 2. rundy US Open z Anastasiją Sevastovą. Potem jednak do głosu doszła Lotyszka i zwyvciężyła całe spotkanie, awansując do 3. rundy.

Kamil Majchrzak wygrał czwartą partię pojedynku z pablo Cuevasem. O tym,kto awansuje do 3. rundu US Open, decydować miał piąty set.

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Benoit Paire przegrał z Aljazem Bedene 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 5:7, 6:7 (4-7) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Relacje na linii Miedwiediew - widownia popsuły się w trakcie pierwszego seta. Osoba od podawania ręcznika najwyraźniej nie zrozumiała intencji zawodnika i podała mu ręcznik, choć ten tego nie chciał. 23-latek zareagował agresją, wyrywając ręcznik i rzucając go na ziemię.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wściekłość Miedwiediewa. Wyrzucił ręcznik i rakietę

Sędzia stołkowy Damien Dumusois ostrzegł Rosjanina, który jeszcze bardziej się zdenerwował i rzucił rakietę w kort. Od tego momentu grze Miedwiediewa towarzyszyły gwizdy.

Majchrzak nie powiązał nóg Dimitrowowi. Pięć najlepszych zagrań 5. dnia US Open Polscy singliści... czytaj dalej » Nastroje jeszcze bardziej się pogorszyły, kiedy na telebimie kibice zobaczyli powtórkę, jak rosyjski tenisista najwyraźniej pokazuje im środkowy palec. Dumusois poinformował Miedwiediewa, że to się nie może powtórzyć, ale zaznaczył, że go nie ukarze, bo widział scenę tylko na powtórce.

Publiczność życzyła z całych sił przegranej Miedwiediewowi, ale ten zrobił wszystkim na przekór i odprawił Lopeza. W pomeczowym wywiadzie zdradził, co go napędziło.

To dzięki wam i dla was

- W pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że bardzo wam wszystkim dziękuję za energię, którą mi daliście - prowokował publikę i dolewał oliwy do ognia.

- Gdyby was tu dzisiaj nie było, to pewnie bym przegrał ten mecz, bo byłem bardzo zmęczony. Wczoraj miałem cały czas skurcze. Jak będziecie się dziś kłaść spać, to chcę, żebyście wiedzieli, że to dzięki wam.

Kibice zareagowali na te słowa kolejną porcją gwizdów i buczenia, co było tylko wodą na młyn dla Miedwiediewa.

Oglądaj Wideo: Eurosport Miedwiediew odpowiedział na gwizdy kibiców. "Dajcie mi więcej tej energii"

- Powtórzę, to cała ta energia, którą mi właśnie teraz dajecie. Chcę, żebyście wiedzieli, że daje mi to siłę na pięć kolejnych meczów. Im więcej tego od was dostanę, tym więcej będę dla was wygrywać. Dziękuję - stwierdził.

Miedwiediew jest w niezłej formie i liczy, że po raz pierwszy w wielkoszlemowym turnieju uda mu się przebrnąć czwartą rundę. Rosjanin wygrał 17 z ostatnich 19 meczów, dzięki czemu awansował na piąte miejsce w rankingu ATP.

W kolejnym pojedynku zmierzy się z Niemcem Dominikiem Koepferem, który zajmuje 118. miejsce na światowej liście.

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.