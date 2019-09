Pierwszy rosyjski tenisista w finale wielkiego szlema od 14 lat

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7).

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka.

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu.

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin.

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Hyeona Chunga 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Za pleców i celnie? Tak potrafi zagrywać Jamie Murray! Brytyjczyk popisał się kapitalnym zagraniem w starciu z Ricardasem Berankisem i Juanem Londero w drugiej rundzie debla US Open. Zobacz to uderzenie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

Kilka słów od Amerykanki, która awansowała do ćwierćfinału US Open 2019.

Skrót meczu Rafael Nadal - Marin Cilic. Hiszpan wygrał 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 i to on zagra w ćwierćfinale.

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Nadal awansował do półfinału US Open

19-letnia Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Andreescu awansowała do półfinału US Open

Matteo Berrettini pokonał Gaela Monfilsa 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7-5) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiona z 15. Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Diego Schwartzman próbował każdych sposobów, aby pokonać Rafę Nadala w ćwierćfinale US Open. Argentyńczyk potrafił zaskoczyć rywala m.in. świetnymi lobami. Ostatecznie jednak przegrał 4:6, 5:7, 2:6.

Takiego akcje kibice uwielbiają. Diego Schwartzman walczył do końca, biegał do każdej piłki i na koniec wypunktował Rafę Nadala. Fani długo bili brawa.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rafa Nadal może pochwalić się niesamowitą celnością uderzeń. Po wygranym starciu z Diego Schwartzmanem Hiszpan udowodnił swoje możliwości, trafiając piłką wprost do kabiny komentatorów. Podpisane piłki otrzymali również kibice. Niektórzy z nich stoczyli prawdziwą batalię o fanty.

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz ostanią piłkę tego meczu. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams.

Andreescu awansowała do finału US Open

Serena Williams pokonała Elinę Switolinę 6:3, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnią akcję tego meczu. W finale Williams zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu.

Serena Williams awansowała do finału US Open

Serena Williams w finale US Open! W półfinale Amerykanka niemal zmiotła z kortu Elinę Switolinę. Williams wygrała 6:3, 6:1 a spotkanie trwało zaledwie 71 minut. W finale rywalką Williams będzie Bianca Vanessa Andreescu.

Zobacz, co pow

Serena Williams po awansie do finału US Open

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Bianca Andreescu, która w półfinale US Open pokonała Belindę Bencic. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andreescu po awansie do finału US Open

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Rafa Nadal pokonał Matteo Berrettiniego 7:6 (8-6), 6:4, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Hiszpan zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nadal awansował do finału US Open

Daniił Miedwiediew pokonał Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4, 6:3 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Rosjanin zmierzy się z Rafą Nadalem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Miedwiediew awansował do finału US Open

Każda z dwóch pierwszych partii trwała nieco ponad godzinę. W inauguracyjnej obaj tenisiści zaliczyli po przełamaniu, a w 12. gemie Miedwiediew miał piłkę setową. By objąć prowadzenie, potrzebował jednak tie-breaka.

W drugiej większość gemów była jeszcze dłuższa. Atutem Rosjanina był serwis, a Dimitrow lepiej sobie radził podczas wymian i to on przeważnie był w nich stroną ofensywną. Kluczowego dla losów tej partii breaka zanotował przy prowadzeniu 5:4.

Trener broni Miedwiediewa. "Jest geniuszem, a nie łobuzem" Półfinałowe... czytaj dalej » 28-letni Bułgar w trzeciej odsłonie już wyraźnie opadł z sił, co od razu wykorzystał młodszy o pięć lat rywal. Miedwiediew wyszedł na prowadzenie 4:1. Dwie pierwsze okazje na zakończenie meczu miał ósmym gemie, ale wówczas jeszcze, głównie dzięki serwisowi, Dimitrow wybronił się. Wyżej notowany z graczy zwieńczył jednak dzieło chwilę później.

Rosjanin zanotował 10 asów, ale też miał osiem podwójnych błędów. Do tego dołożył 40 niewymuszonych pomyłek. Po stronie drugiego z zawodników tych ostatnich przez dłuższy czas było mniej, ale za sprawą słabszej postawy w ostatniej partii łącznie miał ich na koniec 46. Był za to lepszy pod względem uderzeń wygrywających. Miał ich 39 przy 22 u zwycięzcy.

Zawodnicy ci zmierzyli się wcześniej dwukrotnie w 2017 roku i wówczas każdy z nich wygrał po jednej z tych konfrontacji. Bilans przemawia teraz na korzyść wyżej notowanego Miedwiediewa.

Czwarty finał za oceanem

Rosjanin jest ostatnio w świetnej formie - w trzech imprezach ATP poprzedzających US Open także dotarł do finału. W Waszyngtonie i Montrealu musiał uznać w decydującym spotkaniu wyższość rywali, ale w Cincinnati to on triumfował.

Dotychczas jego najlepszym wynikiem w wielkim szlemie była 4. runda styczniowego Australian Open. W Nowym Jorku startował wcześniej dwa razy - dwa lata temu przegrał mecz otwarcia, a w poprzednim sezonie zatrzymał się na 3. rundzie.

Teraz został pierwszym od 14 lat Rosjaninem w finale turnieju tej rangi. W 2005 roku dokonał tego w Melbourne Marat Safin.

Z kolei Dimitrow, który w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka, a w ćwierćfinale Szwajcara Rogera Federera, powtórzył swój najlepszy wynik w wielkim szlemie. Po raz pierwszy do półfinału dotarł pięć lat temu w Wimbledonie, a trzy lata później powtórzył to w Australian Open. W US Open przed obecną edycją najdalej udało mu się dojść do 4. rundy. Rok temu przegrał mecz otwarcia.

Bułgar, który w przeszłości był trzecią rakietą świata, obecnie plasuje się na 78. pozycji. Dzięki odniesionemu teraz sukcesowi w poniedziałek może awansować nawet na 25. miejsce. Rosjanin powinien za to osiągnąć życiowy ranking.

W finale rywalem Miedwiediewa będzie Hiszpan Rafael Nadal.

Wyniki półfinałów US Open:

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Matteo Berrettini (Włochy, 24) 7:6 (8-6), 6:4, 6:1

Daniił Miedwiediew (Rosja, 5) - Grigor Dimitrow (Bułgaria) 7:6 (7-5), 6:4, 6:3

