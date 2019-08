Nie dokończyła meczu, teraz musi zapłacić. US Open mówi dość wyłudzeniom

Dla 33. w rankingu tenisistki sezon 2019 jest istną drogą przez mękę. Osiągnęła parę ćwierćfinałów i 4. rundę Wimbledonu, ale to wyniki znacznie poniżej jej oczekiwań.

Amerykańskie tournée z pewnością nie poprawiło jej humoru. W czterech turniejach za oceanem Suarez Navarro wygrała w sumie tylko trzy mecze. Z powodu kontuzji nie dokończyła pojedynku z Anett Kontaveit w Toronto.

Mimo kiepskiej dyspozycji Hiszpanka zdecydowała się na start w wielkoszlemowym US Open, gdzie za sam udział miała przewidzianą wypłatę w wysokości 58 tysięcy dolarów. W poniedziałek w 1. rundzie rozstawiona z numerem 28 Suarez Navarro wyszła na kort na pojedynek z Timeą Babos.

Pierwszego gema z węgierską kwalifikantką Hiszpanka wygrała dopiero przy stanie 0:4. W pierwszym secie, przegranym 2:6, Suarez Navarro trzy razy straciła podanie. Drugiego już nie było. Hiszpanka podziękowała za dalszą grę, uskarżając się na kontuzję pleców.

"W ostatnich tygodniach zmagam się z bólem pleców. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żebym była gotowa do gry i mogła zostawić serce na korcie, ale w trakcie meczu było tylko gorzej" - napisała na Twitterze Carla Suarez Navarro.



Not the easiest weeks for me dealing with some back pain. We made our best effort to be ready and play our heart out, but it got really worse during my opening match in New York. Sad to leave this way from events I deeply appreciate. pic.twitter.com/4tWoDG3UVh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) August 29, 2019





Organizatorzy nowojorskiego wielkiego szlema nie dali jednak wiary Hiszpance i nałożyli na nią karę, uznając, że przyjechała na turniej nieprzygotowana i nie zrobiła wystarczająco dużo, żeby rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść.

Nie spełniła standardów

Szef kolegium sędziów US Open Soeren Friemel poinformował, że "Carla Suarez Navarro nie spełniła wymaganych zawodowych standardów". W związku z tym na Hiszpankę nałożono grzywnę w wysokości 40 tysięcy dolarów, co odpowiada mniej więcej dwóm trzecim wypłaty, jaką miała dostać za udział w turnieju.

Możliwość ukarania zawodników na tej podstawie została wprowadzona przed sezonem 2018. Przepis miał ukrócić proceder zgłaszania się zawodników do turniejów tylko po to, żeby odebrać wypłatę za porażkę w 1. rundzie.

W tym sezonie były już dwa takie głośne przypadki. Amerykańskiej tenisistce Annie Tatishvili odebrano 50 tysięcy dolarów po porażce 0:6, 1:6 w 1. rundzie Roland Garros, a jeszcze więcej, bo aż 55 tysięcy, kosztowała Bernarda Tomicia porażka 58 minut w 1. rundzie Wimbledonu z Jo-Wilfriedem Tsongą. Australijczykowi odebrano całą wypłatę, którą miał otrzymać za występ na kortach All England Clubu.