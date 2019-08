Furia Sereny, pożegnanie Radwańskiej. Tak wyglądał US Open rok temu

Piłka meczowa w spotkaniu 1 rundy kwalifikacji do US Open, w którym Katarzyna Kawa musiała uznać wyższość Lizette Cabrery.

Katarzyna Kawa odpadła w kwalifikacjach do US Open

Najważniejsze piłki meczu 1. rundy kwalifikacjia US Open między Katarzyną Kawą a Lizette Cabrerą. Polka powalczyła w drugim secie, ale ostatecznie musiała uznać wyższośc rywalki.

Krótka przygoda Kawy z US Open

Irina Begu pokonała Pemrę Ozgen 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Kolejną rywalką Rumunki będzie Jana Cepelova. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Begu - Ozgen w 1. rundzie kwalifikacji do US Open

Tennys Sandgren w trakcie swojego meczu kwalifikacyjnego US Open z Andym Murrayem był w bardzo dobrym humorze, zwłaszcza w trakcie przerw.

Skrót meczu 1. rundy kwalifikacji US Open, w którym Mischa Zverev pokonał Denisa Istomina 7:6, 7:6.

Kamil Majchrzak pokonał Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz ostatnie akcje tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji do US Open

Christina McHale pokonała Martinę Di Giuseppe 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Kamil Majchrzak, który został rozstawiony z czwórką w kwalifikacjach do US Open, już w pierwszym meczu pokazał się z dobrej strony. W jednym z gemów w trzecim secie Polak popisał się świetną grą przy siatce. Majchrzak pokonał Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tommy Robredo pokonał Go Soedę 6:4, 6:4 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Kolejnym rywalem Hiszpana będzie rozstawiony z czwórką Kamil Majchrzak. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open Kamil Majchrzak pokonał Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3. Kolejnym rywalem Polaka będzie Hiszpan Tommy Robredo. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już tylko jedna wygrana dzieli Magdalenę Fręch od awansu do drabinki głównej US Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polka pokonała Rebeccę Sramkową 6:2, 5:7, 6:4. Oto ostatnie piłki z tego spotkania.

Ostatnie piłki z meczu Fręch – Sramkowa w kwalifikacjach US...

Bardzo dobrze spisywał się Kamil Majchrzak w pierwszym secie starcia z Tommym Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Polak potrafił zaskoczyć rywala m.in. kapitalnym skrótem bekhendowym. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Majchrzak wygrał pierwszego seta 6:3 w starciu z Tommym Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz tę akcję. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Majchrzak pokonał Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4 w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majchrzak pokonał Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do...

Kamil Majchrzak coraz bliżej awansu do US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji Polak pokonał Hiszpana Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magdalena Fręch wygrała pierwszego seta z Paulą Badosą Gibert 6:4 w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. To oznacza, że Polce brakuje jeszcze jednej partii, aby znaleźć się w imprezie głównej.

Brawo Magdalena Fręch. Polka w finale kwalifikacji pokonała Paulę Badosę Gibert 6:4, 3:6, 6:3. Oto piłka meczowa, która zapewniła naszej tenisistce awans do imprezy głównej. Turniej startuje w poniedziałek. Transmisje na obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Piłka na wagę awansu Fręch do US Open

Sukces Magdaleny Fręch. Polka w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała rozstawioną z dwójką Hiszpankę Paulę Badosę 6:4, 3:6, 6:3, dzięki czemu awansowała do turnieju głównego. W pierwszej rundzie Fręch zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Fręch - Badosa w trzeciej rundzie kwalifikacji do...

US Open 2018 zostanie zapamiętane na długo. W finale kobiet nerwy puściły Serenie Williams, a swój ostatni turniej wielkoszlemowy rozegrała Agnieszka Radwańska, lekcję tenisa dostał również niedoświadczony wtedy Hubert Hurkacz. Oto podsumowanie ubiegłorocznego turnieju. Jak będzie w tej edycji? Transmisje od poniedziałku 26 sierpnia w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Furia Sereny, pożegnanie Radwańskiej, czyli jak wyglądało US...

Już 26 sierpnia rozpocznie się czwarty w tym sezonie turniej wielkoszlemowy US Open. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze. Tymczasem od poniedziałku 19 sierpnia można oglądać kwalifikacje do turnieju.

US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Oglądaj Wideo: Eurosport Furia Sereny, pożegnanie Radwańskiej, czyli jak wyglądało US Open rok temu

US Open 2018 zaczął się od mocnego uderzenia. Już pierwszego dnia turnieju odpadła liderka rankingu WTA Simona Halep. Rumunka przegrała z Estonką Kaią Kanepi 2:6, 4:6. Mecz trwał nieco ponad godzinę.

To pierwszy raz w historii, kiedy najlepsza tenisistka świata pożegnała się z nowojorską imprezą tak wcześnie. – Nie czułam się mocna. To był po prostu zły dzień – oceniła Halep.

Smutne pożegnanie Radwańskiej

Pierwszy dzień to również pogrom polskich tenisistek. W kiepskim stylu z Nowego Jorku wyjechała Agnieszka Radwańska. Isia poległa gładko z Niemką Tatianą Marią 3:6, 3:6. Był to jej najgorszy, i jak się później okazało, ostatni występ w US Open w karierze. Miesiąc później krakowianka zakończyła karierę.

W poniedziałkowej sesji wieczornej wystąpiła Magda Linette. Obyło się bez niespodzianki. Polka przegrała z wielką faworytką Sereną Williams 4:6, 0:6. Walczyła tylko w pierwszej partii, potem Amerykanka przejęła kontrolę nad meczem.

Plan relacji z 1. dnia US Open. Cztery mecze Polaków w Eurosporcie Czwarty i ostatni... czytaj dalej » W kolejnych dniach biało-czerwonych akcentów w singlu kobiet było coraz mniej. W 2. rundzie z turnieju wypadła Karolina Woźniacka. Znakomicie mówiąca po polsku Dunka przegrała z Łesią Curenko 4:6, 2:6.

Trenująca z kolei w Puszczykowie pod Poznaniem Andzelika Kerber dotarła do trzeciej rundy. Tam musiała uznać wyższość Dominiki Cibulkovej. Słowaczka zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:3.

Williams puściły hamulce

Po tytuł, tak przynajmniej się wydawało, zmierzała Serena Williams, która dość pewnie odprawiała kolejne rywalki. Pokonała gładko m.in. swoją siostrą Venus Williams. Serena doszła do finału, gdzie walczyła o swój 24. wielkoszlemowy tytuł z zupełnie niedoświadczoną na tym poziomie Naomi Osaką.

Serena, zamiast efektownej gry, zaprezentowała fatalne zachowanie. Otrzymała trzy ostrzeżenia: za konsultacje ze swoim trenerem, złamanie rakiety i pyskówkę z sędzią. W konsekwencji odebrano jej karnie punkt, a potem gema, co na tym poziomie po prostu się nie zdarza. Amerykance puściły hamulce. Przegrała 2:6, 4:6, a po meczu szerzej komentowano jej zachowanie niż triumf rywalki. Osaka została pierwszą Japonką, która sięgnęła po tytuł w Wielkim Szlemie.

W turnieju głównym męskiego singla mieliśmy jednego Polaka. Hubert Hurkacz zatrzymał się na drugiej rundzie. Dostał sromotną lekcję od byłego triumfatora US Open Marina Cilicia. Przegrał 2:6, 0:6, 0:6. Widać było, że gra z tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu ATP to jeszcze dla niego za wysokie progi.

Wpadka Federera

Na pierwszą sensację u mężczyzn czekaliśmy aż do 4. rundy. Padło na Rogera Federera, który we wcześniejszych meczach nie stracił nawet seta i jak to zwykle bywa cieszył kibiców grą. Szwajcar został zatrzymany przez zupełnie nieznanego Johna Milmanna. Australijczyk wygrał 3:6, 7:5, 7:6, 7:6. – Rywalizowaliśmy w trudnych warunkach. Było bardzo gorąco, a ja pociłem się strasznie – tłumaczył maestro z Bazylei.

Meczem turnieju uznano ćwierćfinał Rafaela Nadala z Dominikiem Thiemem. Spotkanie trwało prawie pięć godzin, choć początek zupełnie tego nie zapowiadał. Hiszpan przegrał bowiem pierwszą partię w 26 minut - 0:6. Potem rozgorzała walka na całego, zakończona późno w nocy czasu nowojorskiego. Broniący tytułu Nadal wyrwał wygraną 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6. – Ten mecz to wielkie cierpienie – skwitował.

14. tytuł Djokovicia

Cierpiał jednak dopiero w półfinale przeciwko Juanowi Martinowi del Potro. Maraton dał mu się we znaki. Nie wytrzymało kolano Nadala. Po dwóch przegranych setach 6:7, 2:6 musiał poddać mecz z powodu kontuzji. Argentyńczyk stanął więc do walki o drugi w karierze tytuł US Open. Za rywala miała Novaka Djokovicia, który w półfinale bez problemów pokonał Keia Nishikoriego.

W finale górą było doświadczenie. Mecz trwał ponad trzy godziny, oglądaliśmy długie wymiany, ale w najważniejszych momentach ostatnie słowo należało do Djokovicia. Wygrał 6:3, 7:6, 6:3, sięgając po 14. wielkoszlemowy tytuł. Serb odbudował mistrzowską formę po przewlekłej kontuzji łokcia i problemach z motywacją.

W deblu mieliśmy finał z udziałem Polaka. Łukasz Kubot i brazylijski tenisista Marcelo Melo przegrali z Amerykanami Mike'em Bryanem i Jackiem Sockiem 3:6, 1:6. Był to trzeci występ tenisisty z Bolesławca w decydującym spotkaniu Wielkiego Szlema w tej konkurencji, ale pierwszy zakończony jego porażką.

W finale miksta na tym pozimie debiutowała za to Alicja Rosolska. Polka w parze z Nikolą Mekticiem byli naprawdę blisko triumfu, ale po wyrównanej walce musieli uznać wyższość duetu Bethanie Mattek-Sands – Jamie Murray 6:2, 3:6, 9:11.

US Open 2018 dostarczył nam wielu wrażeń. Jak będzie w tym roku? Transmisje od poniedziałku 26 sierpnia w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.