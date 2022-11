Świątek i Hurkacz liderami reprezentacji. Polacy poznali pierwszego rywala

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym starciu z reprezentacją Gruzji w ATP Cup.

Polscy tenisiści wygrali z Argentyną 3:0 i awansowali do półfinału ATP Cup. Triumf w meczu dały Biało-Czerwonym zwycięstwa Kamila Majchrzaka nad Federico Delbonisem 6:3, 7:6(3), Huberta Hurkacza nad Diego Schwartzmanem 6:1, 6:4 i debla Szymon Walków/ Jan Zieliński nad Maximo Gonzalezem i Andresem Moltenim 7:6(4), 7:6(5).

Roberto Bautista-Agut pokonał Huberta Hurkacza 7:6 (8-6), 2:6, 7:6 (7-5) i tym samym przypieczętował awans Hiszpanii do finału ATP Cup. Zobacz skrót tego spotkania.

Bautista-Agut pokonał Hurkacza, Hiszpania awansowała do...

Bautista-Agut pokonał Hurkacza, Hiszpania awansowała do finału...

Znany termin powrotu Świątek do rywalizacji Turniej WTA... czytaj dalej » Losowania grup i przydział miejsca rywalizacji dokonano w Sydney, które będzie - obok Brisbane i Perth - współgospodarzem imprezy.

Inauguracyjna edycja United Cup rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 8 stycznia. Weźmie w niej udział 18 zespołów, a w puli nagród będzie 15 milionów dolarów. Głównym organizatorem zawodów, które zastąpią w kalendarzu męski ATP Cup, są australijska federacja oraz stowarzyszenia WTA i ATP.

Tylko Grecy wyżej rozstawieni

W czwartek ujawniono 16 ekip, które wezmą udział w imprezie. Rozstawienia dokonano na podstawie "siły" najlepszej kobiecej i męskiej rakiety kraju. Pierwsza pozycja w światowym rankingu Świątek i 11. Hurkacza przełożyło się na drugi numer Biało-Czerwonych. Wyżej notowani są tylko Grecy - z trzecim Stefanosem Tsitsipasem i szóstą Marią Sakkari.

Polacy trafili do grupy B i w Brisbane zagrają ze Szwajcarią oraz jedną z dwóch drużyn, które stawką uzupełnią 21 listopada, a zostaną wyłonione na podstawie najnowszych rankingów kobiet i mężczyzn.

Źródło: tennis.com.au Grupy United Cup 2023

Każdy mecz będzie się składał z dwóch singli kobiet i mężczyzn oraz miksta, a zawodnicy z drużyn narodowych - maksymalnie po cztery osoby każdej płci - mogą liczyć na punkty rankingowe WTA i ATP. Zwycięzcy każdej z dwóch grup w danym mieście - drugą w Brisbane tworzą Włochy, Brazylia i Norwegia - zagrają o awans do Final Four, który odbędzie się wyłącznie w Sydney w dniach 6-8 stycznia z udziałem trzech "mistrzów miast" i zespołu z najlepszym bilansem spoza tej trójki.

Skład reprezentacji Polski na United Cup

Decydujący debel. Polki nie dały rady Amerykankom Polskie... czytaj dalej » Poza liderami, Świątek i Hurkaczem, wśród zgłoszonych zawodników z Polski są Magda Linette, Weronika Falkowska i na podstawie rankingu deblowego Alicja Rosolska oraz Kamil Majchrzak, Daniel Michalski i deblista Łukasz Kubot.

W składzie Szwajcarii awizowani są między innymi utytułowany Stan Wawrinka i Marc-Andrea Huesler oraz mistrzyni olimpijska z Tokio Belinda Bencic i Jil Teichmann.

United Cup to kolejna próba zorganizowania atrakcyjnych zmagań dla światowej czołówki, która na przełomie roku zjeżdża na antypody, by przygotowywać się do wielkoszlemowego Australian Open.

Po trzech edycjach zrezygnowano z ATP Cup, który co prawda przyciągał gwiazdy i miał wysoką pulę nagród, ale nie przyciągał na trybuny tłumów kibiców i był torpedowany przez kłopoty logistyczne wynikające z pandemii COVID-19.

Bardziej popularny był Hopman Cup, który z udziałem drużyn mieszanych był rozgrywany w Perth od 1989 do 2019, ale został usunięty, by zrobić miejsce dla ATP Cup. W 2015 roku w Hopman Cup najlepsi okazali się Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz.

Po zakończeniu United Cup Australia będzie także gościć kilka turniejów WTA 500 i ATP 250, na przykład w Adelajdzie i Hobart na Tasmanii.

Australian Open 2023 zaplanowano w dniach 16-29 stycznia.