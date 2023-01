Kibice z flagą Ukrainy dali w kość rosyjskiemu tenisiście. Poszedł na skargę do sędziego

Tylko arena główna, która jest zadaszona, uchroniła się przed wpływem opadów przechodzących nad Australią. Tutaj to co działo się na korcie 3 i wokół niego.

Rosyjska flaga podczas meczu Australian Open. "Zdecydowanie potępiam" To był mecz z... czytaj dalej » - Flaga mi nie przeszkadza - wychwyciły mikrofony rozmowę Rublowa z arbitrem na Kia Arena. - Chodzi o tych ludzi, oni przeklinają pod moim adresem - żalił się Rosjanin.

Rublow chciał, by sędzia wpłynął na zachowanie kibiców

Koncentracji jednak nie stracił. Tę odsłonę meczu rozstrzygnął na swoją korzyść, ostatecznie triumfując 6:2, 6:4, 6:7 (2-7), 6:3.

Podczas konferencji prasowej został oczywiście zapytany o sytuację z ukraińską flagą.

- Nie chodziło o flagę. Od razu powiedziałem sędziemu, że mi to nie przeszkadza. Niech sobie wywieszają, jaką tylko chcą. Doskonale rozumiem sytuację - tłumaczył po meczu Rublow. - Bardziej chodziło mi o to, co mówiono. Przeklinano w moją stronę. Poprosiłem więc sędziego, by przekazał, by nie mówiono w ten sposób, gdy zmieniamy strony - dodał.

Wywieszenie ukraińskiej flagi mogło być odpowiedzią na obecność rosyjskiej flagi podczas poniedziałkowego meczu Ukrainki Kateryny Baindl z Rosjanką Kamillą Rachimową w pierwszej rundzie Australian Open.

Nazajutrz organizatorzy turnieju oficjalnie zabronili wnoszenia rosyjskich i białoruskich flag na wszystkie tenisowe areny w Melbourne. Ich decyzję poparła wicepremier stanu Wiktoria Jacinta Allan.

Rublow przeciwnikiem wojny

Rublow jest jednym z tych rosyjskich sportowców, którzy najgłośniej protestowali przeciwko wojnie z Ukrainą. Zaraz po jej rozpoczęciu, w lutym 2022 roku, podczas turnieju w Dubaju napisał na obiektywie jednej z kamer "No War Please" (proszę, żadnej wojny).

Dziewięć miesięcy po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, w trakcie kończących sezon Finałów ATP, napisał z kolei na obiektywie "Peace, Peace, Peace, All we need" (pokój, pokój, pokój, to wszystko, czego potrzebujemy).

W trzeciej rundzie Australian Open rywalem Rublowa będzie Brytyjczyk Dan Evans.