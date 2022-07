Świątek poznała pierwszą rywalkę w Warszawie. Polskie starcie na inaugurację

Iga Świątek dotarła do trzeciej rundy tegorocznego Wimbledonu

W turnieju głównym - obok Świątek oraz Fręch - zagrają co najmniej trzy inne Polki, które otrzymały od organizatorów "dzikie karty" na te zawody.

Martyna Kubka zagra z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, Weronika Falkowska zmierzy się z rozstawioną z "ósemką" Chorwatką Petrą Martić, a rywalką Mai Chwalińskiej będzie jedna z kwalifikantek.









Polki bez powodzenia w eliminacjach

Już w sobotę w stolicy rozpoczęły się eliminacje do głównej drabinki, w których udział wzięło pięć Biało-Czerwonych. Cztery z nich - Katarzyna Kawa, Weronika Ewald, Zuzanna Bednarz i Anna Hertel - przegrały swoje spotkania.

Z kolei mecz Weroniki Baszak z Hiszpanką Rebeką Masarovą został przerwany z powodu deszczu przy stanie 2:2 w pierwszym secie i będzie dokończony w niedzielę.

Na kortach stołecznej Legii wystąpią 32 zawodniczki oraz 16 par deblowych. Do zdobycia w singlu będzie 250 punktów do klasyfikacji WTA. Łączna pula nagród to 251 750 dolarów.

Turniej główny rozpocznie się w poniedziałek, 25 lipca i potrwa do niedzieli, 31 lipca. Nie wiadomo, kiedy Świątek pojawi się na korcie.