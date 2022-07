Iga Świątek podekscytowana występem w Warszawie

Na obiekcie Legia Tenis&Golf przy ulicy Myśliwieckiej w turnieju głównym wystąpią 32 zawodniczki, na czele z prowadzącą od 4 kwietnia w rankingu światowym Świątek, która będzie najwyżej rozstawiona, oraz 16 par deblowych. Do zdobycia w singlu będzie 250 punktów do klasyfikacji WTA. Łączna pula nagród to 251 750 dolarów.



- Gra przed własną publicznością zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Tym bardziej cieszę się, że turniej rangi WTA odbędzie się w Warszawie. Słyszę doping polskich kibiców podczas imprez na całym świecie, ale tym razem będą to tysiące osób. Mam nadzieję, że razem z pozostałymi tenisistkami dostarczymy dużo sportowych emocji - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

Źródło: PAP/Radek Pietruszka Iga Świątek

Trening z Radwańską

Świątek pokonana. Zaskakujący wybór Doskonałości Roku Ani Iga Świątek,... czytaj dalej » 21-letnia tenisistka po odpadnięciu w trzeciej rundzie Wimbledonu zrobiła sobie krótkie wakacje. W ostatnich dniach rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu. W Warszawie trenowała między innymi z Agnieszką Radwańską, z którą zmierzy się w sobotę w Krakowie w meczu charytatywnym na rzecz Ukrainy.



Po turnieju w Warszawie przeniesie się za ocean, gdzie w planach ma imprezy w Toronto i Cincinnati, które będą elementem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Ostatni w tym roku turniej tej rangi rozpocznie się w Nowym Jorku 29 sierpnia.



Świątek w tym sezonie rozegrała już 50 spotkań, z czego 46 wygrała. W trzeciej rundzie Wimbledonu Francuzka Alize Cornet zakończyła na 37 jej serię zwycięstw. Polka od początku roku wygrała już sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu.



Poza nią w gronie 32 uczestniczek turnieju głównego w stolicy będą dwie inne Polki - Magdalena Fręch i - dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów - Maja Chwalińska.

"Sprzedano już ponad 80 procent biletów"

Wiceprezes warszawskiej Legii Marcin Herra wskazał, że areną zmagań będą korty Legia Tenis&Golf, czyli miejsce, którego historia i tradycja sięgają już lat przedwojennych.



- To tu w przeszłości grały najlepsze polskie tenisistki i tenisiści. BNP Paribas Poland Open, z którym wiążemy wieloletnią przyszłość, to znakomita okazja, żeby znów poczuć atmosferę wielkiego tenisa w tym wyjątkowym miejscu. Dlatego zachęcam wszystkich kibiców do wspierania tenisistek podczas trwania turnieju. Dotychczas sprzedano już ponad 80 procent biletów. Pozostały ostatnie wolne bilety na finał i półfinał, a na 1. fazę turnieju zaledwie około 400 sztuk. Dwie pierwsze transze wyprzedały się w ciągu zaledwie kilkunastu minut - poinformował Herra.