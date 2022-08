Koszmary faworytek w Toronto. Zapłakana Osaka, bezradna Raducanu

Wiadomością dnia w Toronto było ogłoszenie przez Serenę Williams decyzji, że wkrótce - prawdopodobnie po tegorocznym US Open - zakończy karierę i pożegna się z zawodowym tenisem.

Ale i na korcie nie brakowało ciekawych wydarzeń.

Osaka: ból pleców od początku meczu

Próbująca wrócić do dawnej dyspozycji Osaka, dwukrotna mistrzyni US Open i była liderka światowego rankingu, przed tygodniem pojawiła się na korcie po trzymiesięcznej przerwie z powodu kontuzji ścięgna Achillesa. W San Jose rozegrała dwa mecze, a w Toronto musiała poddać się z powodu bólu pleców. Przerwała grę przy stanie 7:6 (7-4), 3:0 dla Kanepi, nie poskutkowały przerwy i interwencje fizjoterapeutki.

Źródło: Getty Images Emocjonalne pożegnanie Osaki z Toronto



- Ból dokuczał mi od początku spotkania. Robiłam, co mogłam, ale dłużej nie było sensu się męczyć - przyznała ze łzami w oczach Osaka, która od wielu miesięcy zmaga się z zarówno z problemami fizycznymi, jak i psychicznymi, a jej ostatnim wielkim sukcesem było zwycięstwo w Australian Open 2021.

Źródło: Getty Images Nie pomogły przerwy i interwencje fizjoterapeutki

Raducanu: Giorgi była za szybka

Dziesiąta w rankingu WTA Raducanu także nie może nawiązać do formy sprzed roku, która zapewniła jej sensacyjną wygraną w US Open. W 2. rundzie urodzona właśnie w Toronto Brytyjka uległa broniącej tytułu i sklasyfikowanej w trzeciej dziesiątce Włoszce 6:7 (0-7), 2:6.

Źródło: Getty Images Emma Raducanu była bezradna



- Szczerze mówiąc, to był naprawdę dobry mecz w moim wykonaniu. Jednak rywalka grała zbyt szybko i nie znalazłam na to sposobu - przyznała Raducanu.

Miejscowym kibicom radość sprawiła za to Bianca Andreescu. Najlepsza w Toronto w 2019 roku Kanadyjka pokonała Darię Kasatkinę 7:6 (7-5), 6:4. Rosjanka przyjechała do Kanady po triumfie w San Jose i w roli nowej dziewiątej rakiety świata.



W środę do akcji wkroczy Iga Świątek.Polka, najwyżej rozstawiona w turnieju, zagra o 1/8 finału z reprezentującą Australię Ajlą Tomljanović. Z 72. w zestawieniu WTA i o osiem lat starszą rywalką zagra po raz drugi w karierze. Tenisistki te rywalizowały już przed trzema laty, tak się złożyło, że w Toronto. Wtedy urodzona w Zagrzebiu Tomljanović poddała mecz przy prowadzeniu Świątek 4:1 w pierwszym secie.

Wyniki meczów 1. rundy turnieju WTA w Toronto:

Bianca Andreescu - Daria Kasatkina 7:6 (7-5), 6:4

Camila Giorgio - Emma Raducanu 7:6 (7-0), 6:2

Kaia Kanepi - Naomi Osaka 7:6 (7-4), 3:0, krecz Osaki

Belinda Bencić - Tereza Martincova 6:4, 6:2

Amanda Anisimova - Carol Zhao 6:1, 6:3

Zhang Shuai - Cristina Busca 6:1, 6:3

Ajla Tomljanovic - Weronika Kudermietowa 6:4, 2:6, 7:6 (7-3)

Elise Mertens - Anna Bondar 7:6 (7-2), 6:1

Coco Gauff - Madison Brengle 6:1, 6:3