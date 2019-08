Świątek postraszyła wiceliderkę. Nie wykorzystała piłek setowych

Świątek pokazała się w Kanadzie z bardzo dobrej strony. Pewnie przeszła przez eliminacje, a w pierwszej rundzie pokonała Ajlę Tomljanovic po rozegraniu pięciu gemów. Pochodząca z Chorwacji, a reprezentująca Australię tenisistka skreczowała bowiem przy stanie 4:1 dla Polki.

W drugiej rundzie Świątek pokonała rozstawioną z numerem 15. Dunkę Karolinę Woźniacką 1:6, 6:3, 6:4. W trzeciej czekała na nią Japonka, jeszcze do niedawna liderka rankingu WTA, z którą nie miała okazji wcześniej grać.

- Z Osaką będzie bardzo trudno, ale dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że nawet jeśli przegram, to zaprezentuję to, co mam najlepszego - powiedziała 18-letnia kwalifikantka cytowana przez oficjalną stronę internetową WTA. Osaka docenia Świątek. "Ona jest młoda i niczego się nie boi" Wiceliderka... czytaj dalej »

Miała dwie piłki setowe

Jej słowa sprawdziły się w stu procentach. Polka stoczyła zacięty bój. Mało tego, od zwycięstwa w pierwszym secie dzieliła ją tylko jedna piłka. I to dwukrotnie. Ofensywnie grająca Świątek miała "break pointy" przy prowadzeniu 5:4 i 6:5, ale w obu sytuacjach Osaka się wybroniła. Tie-break ułożył się już po myśli Japonki, która od stanu 3-3 zdobyła trzy punkty z rzędu.

W drugiej partii to triumfatorka US Open 2018 i Australian Open 2019 wyszła na prowadzenie 3:1, ale wówczas przełamaniem powrotnym popisała się 65. rakieta świata. W dalszej części spotkania Polka wciąż starała się stawiać opór dobrze serwującej przeciwniczce, która zanotowała dziesięć asów. W ósmym gemie uniknęła kolejnej straty podania, ale nie udało jej się tego powtórzyć w 10., którego przegrała do 0.

21-letnia Osaka po zwycięstwie chwaliła Świątek. - To dla mnie obecnie nowe doświadczenie, gdy gram z kimś młodszym ode mnie - zwróciła uwagę po pierwszej w karierze konfrontacji z nastolatką z Warszawy.

Polka po udanym debiucie w kanadyjskiej imprezie w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA. Obecnie w wirtualnym zestawieniu jest 54.

Williams czeka na Osakę

Osaka tym turniejem wraca do dobrej formy po lipcowej porażce w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. W ćwierćfinale czeka ją pojedynek z rozstawioną z "ósemką" Sereną Williams. Z utytułowaną Amerykanką zmierzyła się dwa razy w poprzednim sezonie i oba mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść. Drugim z nich był pamiętny finał US Open, w którym reprezentantka gospodarzy uległa emocjom i kłóciła się z sędzią.





Wynik meczu 1/8 finału:

Naomi Osaka (Japonia, 2) - Iga Świątek (Polska) 7:6 (7-4), 6:4.