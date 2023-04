Łukaszenka świętował jej zwycięstwo. Sabalenka komentuje jego słowa

Łukaszenka, który stoi na czele Białorusi od 1994 roku, jest od 2020 nieuznawany przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę oraz Unię Europejską za legalnego przedstawiciela tego państwa na arenie międzynarodowej z powodu sfałszowanych wyborów.



W styczniu Łukaszenka świętował zwycięstwo Sabalenki w wielkoszlemowym Australian Open, a niedawno oświadczył, że ludzie wiedzą, z jakiego kraju pochodzi zawodniczka, nawet jeśli gra ona pod neutralną flagą.

Od marca ubiegłego roku organizacje tenisowe ATP i WTA zabroniły zawodnikom z Rosji i Białorusi startów pod nazwą lub flagą swojego kraju z powodu wojny prowadzonej na Ukrainie.

Sabalenka: nie mam nic wspólnego z polityką

Ugrała tylko dwa gemy. Zaskakująca porażka ósmej rakiety świata Daria Kasatkina... czytaj dalej » - Jestem prawie pewna, że to nie pomaga. Nie wiem, co powiedzieć, ponieważ on może komentować moją grę, może komentować, co chce. Nie mam nic wspólnego z polityką. Jeśli po jego przemówieniu Ukraińcy będą mnie bardziej nienawidzić, to co mogę zrobić? - pytała Sabalenka w rozmowie z dziennikarzami w Stuttgarcie.



- Gdybym mogła zatrzymać wojnę, to bym uczyniła tak, ale niestety to nie zależy ode mnie - podkreśliła.

24-letnia Białorusinka dodała, że unika czytania komentarzy na swój temat w internecie. - Będę mogła skupić się na sobie i na grze. Nie popadać w depresję z powodu tej sytuacji - podsumowała.



W środę wieczorem rozstawiona z numerem drugim Sabalenka rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Stuttgarcie od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Czeszka Barbora Krejcikova.



W czwartek również od drugiej rundy przystąpi do gry liderka światowego rankingu Iga Świątek. Broniąca tytułu w Stuttgarcie Polka zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng.