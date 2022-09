Obroniła dwie piłki meczowe. Linette w ćwierćfinale w Seulu

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette miała spore problemy z mocnymi uderzeniami Karoliny Pliskovej w czwartym gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette popełniła serię błędów serwisowych pod koniec pierwszego seta starcia z Karoliną Pliskovą w meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Magdą Linette w meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Magdę Linette w trzecim gemie trzeciego seta starcia z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette w siódmym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

30-letnia Linette w zeszłym tygodniu rywalizowała w turnieju WTA w Chennai. Dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość 17-letniej Lindy Fruhvirtovej. Czeszka wygrała 4:6, 6:3, 6:4.

Doznała kontuzji w meczu z Osaką. Sprawdził się najczarniejszy scenariusz Daria Saville z... czytaj dalej » Polka z Indii przeniosła się do Korei Południowej. W imprezie odbywającej się w stolicy tego kraju jest rozstawiona z numerem trzecim. W meczu otwarcia pokonała Holenderkę Arianne Hartono, sklasyfikowaną na 130. miejscu w światowym rankingu (Linette jest 51.), 6:2, 7:5.

Linette wyszła z opresji

W drugiej rundzie na Polkę czekała Mladenović (135. WTA). Premierowy set należał do francuskiej tenisistki, która wygrała 6:4. W drugm była jedną nogą za burtą turnieju. Przegrywała 4:5 i wtedy serwująca Mladenović miała dwie piłki meczowe. Linette jednak się wybroniła, a o wyniku seta rozstrzygnął tie-break. Polka poszła za ciosem, zwyciężyła w nim 7-5.

W trzeciej partii Linette trzykrotnie przełamała serwis rywalki, oddając jej zaledwie dwa gemy. Mecz trwał prawie trzy godziny.

W ćwierćfinale przeciwniczką Polki będzie 19-letnia Raducanu. Brytyjka, rozstawiona w Seulu z szóstką, pokonała Belgijkę Yaninę Wickmayer 6:3, 7:5.

Wynik meczu 2. rundy w Seulu:

Magda Linette (Polska, 3) - Kristina Mladenović (Francja) 4:6, 7:6 (7-5), 6:2