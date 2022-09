Linette gra dalej w Seulu. Awans po nerwowej końcówce

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

30-letnia Linette w zeszłym tygodniu rywalizowała w turnieju WTA w Chennai. Dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość 17-letniej Lindy Fruhvirtovej. Czeszka wygrała 4:6, 6:3, 6:4.

Dziewięć minut i po meczu, Osaka ruszyła rywalce na pomoc Naomi Osaka w... czytaj dalej » Polka z Indii przeniosła się do Korei Południowej. W imprezie odbywającej się w stolicy tego kraju jest rozstawiona z numerem trzecim. W meczu otwarcia pokonała Hartono, sklasyfikowaną na 130. miejscu w światowym rankingu (Linette jest 51.).

Sześć przełamań w pierwszym secie

W pierwszym secie doszło aż do sześciu przełamań, z czego cztery należały do Linette, która ostatecznie wygrała 6:2.

W drugiej partii Polka prowadziła już 4:1, potem 5:2, ale Hartono doprowadziła do remisu. Jednak dwa kolejne gemy padły łupem Linette, która awansowała do następnej rundy.

W niej przeciwniczką Polki będzie Mladenović. Francuska tenisistka pochodzenia serbskiego wyeliminowała w pierwszej rundzie reprezentantkę gospodarzy Park So-hyun, zwyciężając 6:4, 4:6, 6:3.

Magda Linette (Polska, 3) - Arianne Hartono (Holandia) 6:2, 7:5