"Mam nadzieję, że dostanę trochę wolnego". Świątek o najbliższych planach

W niedzielę Świątek wygrała piąty turniej w 2022 roku. W finale imprezy WTA w Rzymie Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 6:2, zwyciężając tym samym w 28. kolejnym meczu z rzędu na zawodowych kortach.

Iga Świątek: mam nadzieję, że dostanę trochę wolnego

Świątek zalała się łzami szczęścia. "Pierwszy raz miałam tak mocną reakcję po zwycięstwie" Iga Świątek znów... czytaj dalej » Po spotkaniu z Tunezyjką liderka światowego rankingu ujawniła swoje plany na następne dni.

Świątek tym razem nie pojedzie do akademii Rafaela Nadala, gdzie przygotowywała się do startu w stolicy Włoch, a bezpośrednio uda się do Francji, gdzie będzie rozgrywany wielkoszlemowy French Open.

- Co teraz? Udamy się do Paryża, więc ciekawe dni przed nami. Mam nadzieję, że dostanę trochę wolnego, ale nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat - skomentowała Świątek na antenie Canal+.

- Roland Garros jest długi i może uda się odpocząć między meczami - zakończyła 20-latka.

Turniej French Open odbędzie się w dniach 22 maja-5 czerwca. Transmisje na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra.