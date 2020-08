Tenisistka z koronawirusem. Turniej idzie zgodnie z planem

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Jeszcze w sobotę rano organizatorzy turnieju w Palermo mieli same dobre wiadomości.

- Przeprowadziliśmy 190 testów na podstawie wymazu z nosa. Wszystkie dały wynik negatywny. Badania będą kontynuowane zgodnie z zatwierdzonym protokołem - mówił specjalista od chorób zakaźnym na uniwersytecie w Palermo doktor Antonio Cascio, który jest koordynatorem turnieju od spraw medycznych. Wykonano też 220 testów serologicznych, na podstawie których również nie wykryto żadnego przypadku zakażenia.



WTA statement on player testing positive for COVID-19 at the Palermo Ladies Open.



Player is asymptomatic and has withdrawn. Infection control protocols are underway. pic.twitter.com/FeTMFXU9lm — WTA Insider (@WTA_insider) August 1, 2020





Po godzinie 16 WTA doniosła jednak na oficjalnej stronie o jednym wykrytym przypadku koronawirusa w Palermo.

"Zawodniczka nie ma żadnych objawów i wycofała się z turnieju" - poinformowano. WTA w porozumieniu z dyrektorem zawodów wprowadziła przewidziany na tę okoliczność specjalny protokół. Impreza ma się jednak odbyć zgodnie z planem. W sobotę ruszyły kwalifikacje.

Fręch od eliminacji

Liderka rankingu wycofała się z US Open. Boi się o własne zdrowie Australijka... czytaj dalej » Wystąpi w nich jedna Polka, Magdalena Fręch. Pierwotnie zgłosiła się do niej m.in. Iga Świątek, ale 19-letnia zawodniczka i jej sztab od początku traktowali to jako alternatywę na wypadek gdyby odwołane zostały turnieje w USA, które są ich priorytetem.

Z występu w Italii zrezygnowały także m.in. wiceliderka światowego rankingu Rumunka Simona Halep oraz Łotyszka Jelena Ostapenko. Czołowymi postaciami w stawce będą zaś: Chorwatka Petra Martić (15. WTA), finalistka ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open Czeszka Marketa Vondrousova (18.) oraz Greczynka Maria Sakkari (20.).

Rywalizacja w cyklu ATP pierwotnie miała ruszyć 14 sierpnia za sprawą zawodów w Waszyngtonie, ale zostały one odwołane. Kolejną imprezą w kalendarzu jest Western&Southern Open, który ma się odbyć w dniach 22-28 sierpnia w Nowym Jorku. Zwykle gospodarzem jest Cincinnati, ale w tym roku zmieniono lokalizację z uwagi na pandemię COVID-19.