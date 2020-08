Porażka Igi Świątek w półfinale debla

Najlepsze zagrania singlowego turnieju kobiet w US Open 2019

Mecz trwał godzinę i czternaście minut. W drugim secie Świątek i Kuzmowa przegrywały już 3:5 i 0-30, ale zdołały doprowadzić do stanu 5:5. W dwóch kolejnych gemach lepsze okazały się jednak rywalki.

W finale rywalkami Amerykanki i Chinki będą rozstawione z "trójką" Czeszka Kveta Peschke i Holenderka Demi Schuurs.

Tylko jeden mecz w singlu

19-letnia Świątek startowała również w singlu, ale w tej konkurencji odpadła już w pierwszej rundzie. Przegrała z Amerykanką Christiną McHale 2:6, 4:6.

Mecze otwarcia - zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej - przegrała zaś wcześniej druga z Polek - Magda Linette. W singlu uległa doświadczonej Rosjance Wierze Zwonariowej 6:1, 3:6, 1:6.

Turniej Western&Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1,95 mln dol.) z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wynik półfinału debla:

Nicole Melichar, Yifan Xu (USA, Chiny, 2) - Iga Świątek, Viktoria Kuzmova (Polska, Słowacja) 6:4, 7:5.