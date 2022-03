Była liderka rankingu tenisistek ma radę dla Igi Świątek

Świątek, która w piątek awansowała do trzeciej rundy imprezy rangi WTA 1000 w Miami, 4 kwietnia oficjalnie obejmie prowadzenie w klasyfikacji tenisistek. 38-letnia Belgijka przez 20 tygodni była pierwszą rakietą świata, a na czoło zestawienia dostała się w wieku 20 lat i 64 dni, czyli była młodsza niż Polka.



- Coś pięknego jest widzieć, jak Iga rozwija się jako tenisistka - podkreśliła Clijsters, która dostrzega w niej też pewien specyficzny rodzaj skupienia na tenisie, ale i chęć odniesienia sukcesów.



- Osiągała już w przeszłości świetne wyniki, ale wciąż chce się poprawiać - dodała i przyznała, że jest również pod wrażeniem pokory Polki.

Kim Clijsters o radzie dla Igi Świątek

- Tylko dlatego, że jesteś zawodnikiem numer jeden i wygrałeś turnieje wielkoszlemowe nie oznacza, że możesz traktować innych ludzi inaczej. Czuję, że już Ashleigh Barty była niesamowita pod tym względem i myślę, że Iga też zwraca na to uwagę. Najważniejsze, że wciąż ma dużo szacunku dla innych ludzi - powiedziała o Świątek.



Belgijka, która oficjalnie wciąż jest aktywną tenisistką, obserwuje zmagania w Miami Open ze swojego domu na przedmieściach New Jersey, gdzie realizuje się między innymi jako matka trójki dzieci. Jada ma już 14 lat, a jej bracia Jack i Blake - odpowiednio - 8 i 5.



Na oficjalnej stronie internetowej WTA była też pytana, jaką radę dałaby Świątek i po dłuższym namyśle odparła: - Powiedziałabym jej, żeby jak najdłużej utrzymywała w sobie "wewnętrzne dziecko". I nie dała się wciągnąć w świat dorosłych. Uważam, że byłam w stanie dokonać tego, co osiągnęłam, bo właśnie to "wewnętrzne dziecko" zostało ze mną.