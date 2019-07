Polska tenisistka po życiowym sukcesie: wierzę, że to dopiero początek wielkiej przygody

Porażka Katarzyny Kawy w kwalifikacjach do French Open

Kawa dotychczas występowała głównie w imprezach niższej rangi. Według danych WTA, od 2010 roku 12-krotnie próbowała swych sił w kwalifikacjach do turniejów tego cyklu, ale do głównej drabinki przebiła się dopiero teraz - w 13. podejściu. W Jurmale wygrała dwa mecze w eliminacjach i cztery w zasadniczej części turnieju.

W finale jej przeciwniczką była starsza o trzy lata Anastasija Sevastova, obecnie 11. rakieta świata, półfinalistka wielkoszlemowego US Open z ubiegłego roku. Polka toczyła z nią wyrównaną walkę przez dwie godziny i 11 minut. Anonimowa polska tenisistka o włos od pierwszego tytułu od czasów Radwańskiej Zabrakło tylko... czytaj dalej »

"Wolałabym ten większy puchar"

Pierwszy set trwał najkrócej i po 30 minutach padł łupem Kawy. 26-letnia tenisistka w drugim prowadziła już 5:4 i od wygranej z rozstawioną z numerem 1 Łotyszką dzieliły ją trzy piłki. Szansy jednak nie wykorzystała. Rywalka wygrała kolejne odsłony 7:5, 6:4. Polka jednak i tak ma powody do radości.

- To był naprawdę świetny tydzień. Wiem to, bo spędziłam tu 10 dni. Zaczęłam już w poprzedni piątek pierwszym spotkaniem w kwalifikacjach, więc byłam tu przez dosłownie cały turniej i widziałam wszystko. Nigdy nie jest łatwo, gdy przegra się mecz, ale zachowam z Jurmały wspaniałe wspomnienia - zapewniła tenisistka, która pochodzi z Krynicy-Zdroju, a na co dzień mieszka w Poznaniu.

Potem jeszcze napisała na Instagramie: "Niesamowite 10 dni na Łotwie. Od 2:5 w tie breaku trzeciego seta w pierwszej rundzie eliminacji do finału turnieju. Oczywiście wolałabym ten większy puchar. Dziś musiałam uznać wyższość rywalki, ale wyjeżdżam z podniesioną głową, bo wierzę, że to dopiero początek wielkiej przygody" - czytamy.



Jedyną polską tenisistką, która wygrała zawody tego cyklu, pozostaje Agnieszka Radwańska, która ma na koncie 20 takich sukcesów.

Awans w rankingu i premia

Po odniesieniu największego sukcesu w karierze zyskała 180 punktów rankingowych, co sprawi, że przesunie się z zajmowanego dotychczas 194. miejsca w okolice 125. Na jej konto wpłynie też 17 tysięcy euro premii.



Wynik finału:

Anastasija Sevastova (Łotwa, 1) - Katarzyna Kawa (Polska) 3:6, 7:5, 6:4.