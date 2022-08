Porażka w "pojedynku pokoleń". Ekspresowe pożegnanie Williams z Cincinnati

Zobacz najlepsze zagrania Sereny Williams z US Open. Tenisowe emocje na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Najlepsze zagrania Sereny Williams z US Open

Zobacz, co powiedziała Barbara Schett na temat powrotu Sereny Williams.

We wtorek emocjonująco było tylko w pierwszym secie. Raducanu pewnie prowadziła 4:1, dwukrotnie przełamując serwis utytułowanej rywalki. Williams ruszyła wtedy w pogoń. Zmniejszyła straty do stanu 3:4, ale losów partii nie odwróciła. Przegrała ostatecznie 4:6.

Drugi set 0:6. Bez historii.

Raducanu o meczu z Williams

Po meczu z uznaniem wypowiadała się o 40-letniej Williams, która kilka dni temu zapowiedziała zakończenie sportowej kariery.

- Myślę, że wszyscy musimy uhonorować Serenę i jej niesamowitą karierę - wyznała Raducanu w wywiadzie przeprowadzonym jeszcze na korcie.

- Jestem wdzięczna za to, że mogłam z nią zagrać i nasze kariery skrzyżowały się. Wszystko, co osiągnęła, jest inspirujące. To był prawdziwy zaszczyt móc dzielić z nią kort - dodała.

Raducanu, rozstawiona z numerem dziesiątym, w kolejnej rundzie turnieju w Cincinnati zmierzy się z Wiktorią Azarenką.

Pożegnalny występ Williams w US Open

Williams, która ostatnio odpadła w drugiej rundzie imprezy w Toronto, pozostał pożegnalny występ w US Open (29 sierpnia - 11 września). Na Flushing Meadows zdobyła sześć z 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu. Pierwszy - w 1999 roku, a ostatni w 2014. Po siedem razy triumfowała w Wimbledonie i Australian Open, a kolekcję uzupełniają trzy wygrane w Roland Garros.

Tytułu w Nowym Jorku bronić będzie Raducanu, która w zeszłym roku sensacyjnie zwyciężyła jako kwalifikantka.