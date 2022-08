Świątek w pogoni za kolejnymi rekordami

Świątek przygotowuje się do US Open

Iga Świątek gra dalej w Cincinnati. 50. zwycięstwo Polki w sezonie Iga Świątek w... czytaj dalej » 50. wygraną w roku tenisistka z Raszyna osiągnęła w meczu ze Sloane Stephens. Polka pokonała Amerykankę w 2. rundzie turnieju w Cincinnati 6:4, 7:5.

- Jestem zadowolona z tego, że każdy z dwóch setów zaczynałam dobrze. W końcówkach miałem lekkie problemy, żeby szybciej zakończyć. Na szczęście w decydujących momentach byłam w stanie się skoncentrować – powiedziała po pojedynku Świątek, która przy okazji wygranej została zapytana o nalepszy mecz w sezonie.

- Muszę cofnąć się do spotkań z Indian Wells, kiedy udało mi się odwrócić losy meczów po przegraniu pierwszej partii przeciwko Andżelice Kerber i Simonie Halep. Te wygrane dały mi naprawdę dużo – przyznała Polka.

Oficjalna strona WTA przy okazji jubileuszowego zwycięstwa Świątek podała inne ciekawe statystyki.

W pogoni za Barty i Halep

Ostatnią tenisistką, która osiągnęła 50 triumfów w sezonie była w 2019 roku Ashleigh Barty, która zakończyła rok z 56 wygranymi. Wydaje się, że Iga bez problemów pobije ten wynik, bowiem rywalizacja w cyklu kończy się dopiero w listopadzie.



Iga's 50th win of the season



World No.1 @iga_swiatek moves past Stephens, 6-4, 7-5 to reach the Round of 16 in Cincinnati! #CincyTennispic.twitter.com/3aZkFLU4gQ — wta (@WTA) August 17, 2022





Kolejna Amerykanka na drodze Świątek. Kiedy i o której mecz? Iga Świątek... czytaj dalej » Na uwagę zasługuje postawa 21-latki po wygranych pierwszych setach. Tenisistka z Raszyna nie przegrała żadnego z 33 takich spotkań. Mało tego, ma aż 78 procent wygranych pojedynków 2:0 w setach.

Teraz Keys

W Cincinnati liderka rankingu dorzuciła także 24. triumf w imprezach rangi WTA 1000. Ostatnim tak dobrym osiągnięciem mogła pochwalić się w 2017 roku Halep (26 zwycięstw). Procent wygranych Polki w tych turniejach wynosi 78,4. Tylko Serena Williams ma wyższy wskaźnik (83,1 procenta).

Williams, która po tegorocznym US Open prawdopodobnie zakończy karierę, jako ostatnia wygrała w sezonie aż 8 turniejów. To było w 2014 roku. Świątek, z sześcioma triumfami na koncie, "depcze" jej po piętach.

Kolejny mecz w Cincinnati Polka rozegra w czwartek. W 3. rundzie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Mecz rozpocznie się o godz. 19:00 naszego czasu.

Kolejny mecz w Cincinnati Polka rozegra w czwartek. W 3. rundzie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Mecz rozpocznie się o godz. 19:00 naszego czasu.