Tunezyjka pobiła rekord Świątek. Ma czwarty tytuł

Obie zawodniczki spotkały się w finale tej imprezy także przed rokiem, a lepsza była wówczas Bencic.



W niedzielę Jabeur wzięła rewanż. Była w nieco lepszej sytuacji, ponieważ Bencic musiała wcześniej dokończyć półfinał z Amerykanką Jessicą Pegulą. Tenisistki przerwały w sobotę mecz z powodu deszczu przy stanie 7:5, 6:6 (2-4) dla Bencic, więc dogrywka nie trwała długo - wymieniły tylko sześć piłek.

Jabeur pobiła rekord Świątek

Po przerwie na odpoczynek Bencic ponownie wyszła na kort i tym razem nie sprostała Jabeur, choć w pierwszym secie prowadziła 5:3. Tunezyjka zdobyła pierwszy tytuł w tym sezonie, a czwarty w karierze.

W niedzielę wygrała 38. mecz na kortach ziemnych od początku 2020 roku i pobiła rekord Igi Świątek.



Z turnieju w Charleston w 1/8 finału odpadła Magda Linette. Eliminacji nie przeszły Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa, a ta druga w parze z Alicją Rosolską już po pierwszym meczu pożegnały się też ze zmaganiami deblistek.



Wyniki:



półfinały

sobota

Ons Jabeur (Tunezja, 2) - Daria Kasatkina (Rosja, 3) 7:5, 7:5

niedziela

Belinda Bencic (Szwajcaria, 4) - Jessica Pegula (USA, 1) 7:5, 7:6 (7-5)



finał

Ons Jabeur (Tunezja, 2) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 4) 7:6 (8-6), 6:4