Liderka rankingu szybko odpadła. Panowanie Osaki zagrożone

Zadziwiała na boisku krykieta, wygrała French Open. "Ciągle pytałem, czy nie oszukuje" Kiedy było jej w... czytaj dalej » Zajmująca 43. w rankingu WTA Putincewa ma patent na Osakę. Wcześniej zmierzyły się w pierwszej rundzie ubiegłorocznej edycji zawodów na kortach twardych w Hobart i wówczas także górą była Kazaszka.

Japonka może stracić pozycję liderki na rzecz świeżo upieczonej mistrzyni French Open Ashleigh Barty. Po niepowodzeniu Osaki Australijka w Birmingham powinna wygrać cały turniej, by pierwszy raz w karierze zostać światową jedynką. Do prowadzącej traci 252 punkty.

Na razie Barty jest w ćwierćfinale i czeka na rywalkę. Będzie nią zwyciężczyni pary Chinka Qiang Wang - Amerykanka Venus Williams.

Zadyszka od Melbourne

Niespełna 22-letnia Osaka zadziwiła tenisowy świat, gdy we wrześniu ubiegłego roku wygrała US Open i zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. To, że jej sukces w Nowym Jorku nie był dziełem przypadku, potwierdziła w styczniu, gdy triumfowała w Australian Open. Dzięki temu zwycięstwu została pierwszą rakietą świata.



Od czasu triumfu w Melbourne jednak nie jest w stanie wygrać żadnego turnieju. Jej najlepszy wynik w tym okresie to kwietniowy półfinał w Stuttgarcie. Ostatnio odpadła zaś w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Startem w Birmingham rozpoczęła część sezonu na trawie.



W Anglii startowały trzy Polki. Iga Świątek przeszła trzystopniowe kwalifikacje, ale potem przegrała mecz otwarcia w głównej drabince. Na etapie eliminacji zatrzymała się Magdalena Fręch, a Alicja Rosolska odpadła w pierwszej rundzie debla.