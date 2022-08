Pokonała Świątek i pędzi dalej. Brazylijka jest już w półfinale

Polska tenisistka zdyskwalifikowana za doping. Tłumaczyła się romansem Anastazja... czytaj dalej » Haddad Maia zwyciężyła z mistrzynią olimpijską z Tokio 2:6, 6:3, 6:3.



Wcześniej Brazylijka wygrała z półfinalistką French Open Włoszką Martiną Trevisan, finalistką ubiegłorocznego US Open Kanadyjką Leylah Fernandez, a w 1/8 finału ze Świątek 6:4, 3:6, 7:5.

Haddad Maia z dwoma tytułami w tym roku

Następną przeszkodą w drodze do trzeciego tytułu w karierze będzie Czeszka Karolina Pliskova (nr 14).



24-letnia Haddad Maia sięgnęła w tym roku po oba dotychczasowe tytuły WTA (na trawie w Nottingham i Birmingham) i awansowała na najwyższe w karierze 24. miejsce w świecie.



W drugim półfinale w Toronto Amerykanka Jessica Pegula (nr 7) zagra z Rumunką Simoną Halep (nr 15).