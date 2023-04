15-latka autorką sensacji. Wyrzuciła z turnieju finalistkę US Open

Iga Świątek nie zagra w Madrycie z Emmą Raducanu Iga Świątek,... czytaj dalej » Tegoroczna wiosna jest szczególnie udana dla 15-letniej Rosjanki. W połowie kwietnia wygrała imprezę ITF W60 w szwajcarskim Chiasso, a tydzień później powtórzyła ten wyczyn w turnieju tej samej rangi w Bellinzonie. Została tym samym pierwszą w historii zawodniczką, która zdobyła dwa trofea na poziomie ITF W60 przed ukończeniem 16 lat.

Dzięki tym triumfom awansowała w rankingu ATP aż o 49 pozycji, plasując się na 194. miejscu.

I wszystko wskazuje na to, że nie zamierza się zatrzymywać. Oba ostatnie zwycięstwa odniosła na kortach ziemnych i nie ukrywa, że jej marzeniem jest występ w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

Niespodzianka w pierwszej rundzie

Z otrzymanej od organizatorów turnieju w Madrycie dzikiej karty zrobiła właściwy użytek już w pierwszej rundzie, sprawiając sensację wyeliminowaniem z rywalizacji finalistkę US Open sprzed dwóch lat.

Swoje warunki narzuciła 20-letniej Kanadyjce już na początku meczu, przełamując Fernandez już przy jej pierwszym podaniu. Wypracowaną przewagę utrzymała do końca pierwszego seta.

W drugim przełamała rywalkę dwukrotnie i chociaż Fernandez (38 WTA) pod koniec partii wrzuciła wyższy bieg i zdołała odrobić część strat, na pokonanie Rosjanki było już za późno. Andriejewa wygrała cały mecz i ponownie zapisała się na kartach historii jako pierwsza 15-latka, która wygrała mecz w imprezie rangi WTA 1000.



3 - Mirra Andreeva has become only the third 15-year-old to win a WTA 1000 match, and is only the second 15-year-old to defeat a top-50 opponent at WTA 1000 level, after CiCi Bellis defeated Zarina Diyas (Miami R2 2015). Announcement.#MMOPEN@MutuaMadridOpen@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/5fNH1LMS9J — OptaAce (@OptaAce) April 26, 2023





Kolejną rywalką pochodzącej z Krasnojarska tenisistki będzie rozstawiona z nr 13 Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Zwyciężczyni tego pojedynku może trafić w trzeciej rundzie na Magdę Linette, o ile Polka rozprawi się wcześniej z Czeszką Marketą Vondrousową lub Hiszpanką Mariną Bassols.