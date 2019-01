Świątek gra o wielką stawkę. Turniej w Melbourne może być przełomowy

Na sobotniej gali Polskiego Komitetu Olimpijskiego w warszawskim centrum Expo XXI Świątek zdobyła Nagrodę Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasiaka. Wyróżnienia oczywiście nie odebrała osobiście, ponieważ od zeszłego tygodnia przebywa na antypodach i nie spieszy się z powrotem.

Twardo stąpa po ziemi

Walczył jak lew, ale przegrał. Murray wyjeżdża ze łzami w oczach To był ostatni... czytaj dalej » Mistrzyni juniorskiego Wimbledonu przeszła kwalifikacje seniorskiego Australian Open. W trakcie gali PKOl przygotowywała się już do pojedynku z Aną Bogdan w 1. rundzie turnieju głównego. Będzie to jej debiut w dorosłym wielkim szlemie. - Daj Boże, żeby częściej z takiego powodu Iga nie odbierała nagród - uśmiecha się Bochenek, który na gali reprezentował tenisistkę.

Wyróżnienie od PKOl wiąże się wyłącznie z prestiżem. Tymczasem w Melbourne polska tenisistka wygrywa już pieniądze, i to niemałe. Za awans do głównej drabinki Świątek zarobiła 75 tysięcy dolarów australijskich, czyli 200 tysięcy złotych. 17-latce takie pieniądze mogłyby zawrócić w głowie, ale w tym już głowa jej teamu, żeby dalej twardo stąpała po ziemi.

Mentalność sportowca

Powinna pomóc mentalność sportowca, którą Świątek ma w genach. To ojciec Tomasz, jako były wioślarz, olimpijczyk z Seulu, ukierunkował Igę, dał jej twardy charakter i waleczność, co bardzo przydaje się na korcie. Pieniędzmi, na początku swojej zawodowej drogi, 17-letnia tenisistka nie zaprząta sobie głowy.

- Na tym etapie pieniądze nie są najważniejsze. Iga ma tego świadomość. Oczywiście są bardzo ważne, bo dają możliwość rozwoju, ale my nie patrzymy na rubryczkę z dolarami. Realizując założone cele, pieniądze i nagrody same przyjdą. Najważniejsze jest to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby ta 17-letnia dziewczyna nie była gwiazdą jednego sezonu, tylko twardo weszła do czołówki światowego tenisa i dawała nam radość przez wiele lat - podkreśla Bochenek.

Fizjo Radwańskiej, trening z Woźniacką

Dziennikarz przysnął na konferencji. Nadal nie podarował Było zwycięstwo,... czytaj dalej » W tenisowym światku wszyscy wiedzą, kto to jest Iga Świątek. Trener Sereny Williams Patrick Mouratoglou w niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że nawet oglądał jej pierwszy mecz w kwalifikacjach. - W światowym tourze postrzegana jest jako jedna z kilku, maksymalnie kilkunastu zawodniczek, które będą przyszłością tenisa - przypomina Bochenek.

W tej chwili Świątek nie jest związana z dużą międzynarodową agencją menedżerską, choć są takie zapytania. Jej team nie wyklucza żadnej współpracy, ale na razie radzi sobie na własną rękę. W Melbourne za odnowę biologiczną Świątek odpowiada były fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej Jason Israelsohn, a na jednym z treningów 17-latka sparowała z byłą rakietą numer 1 Karoliną Woźniacką.

Gdyby Świątek urodziła się na przykład w Szwajcarii, to z takim potencjałem tak jak Belinda Bencić byłaby oklejona od stóp do głów logotypami sponsorów. W Polsce nie ma jednak takich tradycji tenisowych jak w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych czy Rosji, a młody tenisista przez wiele lat pozostaje na garnuszku rodziców, który zwykle ma ograniczoną pojemność.W takich okolicznościach bez zewnętrznego wsparcia kolejnego kroku często po prostu zrobić się nie da.

Sukces na wielu płaszczyznach

Cieszyła się z wygranej, choć mecz się nie skończył. "Teraz znam zasady" Rozradowana Katie... czytaj dalej » Pierwsi sponsorzy wokół Świątek powinni się pojawić w najbliższych miesiącach. Rozmowy się toczą, choć w trakcie Australian Open żadne decyzje oczywiście nie zapadną. Młoda tenisistka ma sobie teraz nie zaprzątać głowy umowami sponsorskimi, tylko skoncentrować się na tym, co potrafi robić najlepiej. W Melbourne może odnieść sukces na wielu płaszczyznach - również w postaci mocniejszego mandatu w negocjacjach z ewentualnymi partnerami.

- Przez ostatnie pół roku prowadzimy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt rozmów z przedstawicielami różnych branż. Staramy się dobrać Idze dobrych, perspektywicznych partnerów. Zeszłoroczne sukcesy ułatwiają nam to zadanie, a to, co teraz dzieje się w Australii, może być w kilku naszych rozmowach postawieniem kropki nad i - przekonuje Bochenek.

Mecz Iga Świątek - Ana Bogdan w 1. rundzie Australian Open we wtorek około 6 rano na żywo w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze