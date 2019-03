Kolejny sukces Hurkacza. Odprawił półfinalistę Australian Open

- To był kolejny mały krok do przodu - polska rewelacja Hubert Hurkacz podsumowuje w rozmowie z Eurosportem tegoroczny start w Paryżu. French Open na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.

Po pewnym i jednocześnie historycznym zwycięstwie w pierwszej rundzie w Indian Wells z Donaldem Youngiem (6:3, 6:3), w kolejnej czekał na niego 25-letni Francuz, który w tym roku dotarł do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Nie sprostał w nim późniejszemu triumfatorowi Serbowi Novakowi Djokovicowi. Mieszkający na stałe w Dubaju tenisista, który był już dziewiąty w świecie, a obecnie jest 30., wygrał w karierze pięć imprez cyklu ATP Tour.

Dwie godziny walki

Pierwszy set to popis polskiego tenisisty, który prowadził już nawet 5:1. Ostatecznie stracił w nim jeszcze tylko jednego gema. Pouille nie złożył broni i w drugiej partii pierwszy raz przełamał Hurkacza. Francuz prowadził 4:0 i stało się raczej pewne, że już tego seta nie wypuści. Nie wypuścił, choć wrocławian łatwo się nie poddał - zdołał jeszcze wygrać trzy gemy.

Źródło: EPA/JOHN G. MABANGLO Lucas Pouille miał problemy z Polakiem

Losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte w trzecim secie. Po wyrównanym początku, Polak zdobył trzy z rzędu gemy, dzięki czemu wyszedł na prowadzenie 4:1. Pouille wykorzystał jednak swoje większe doświadczenie i potem to on przejął inicjatywę na korcie. Chociaż było już 4:4, to w końcówce więcej zimnej krwi miał Hurkacz, który znów objął prowadzenie, a potem obronił cztery break pointy. Skończyło się na 6:4 i po 121 minutach to wrocławianin cieszył się z awansu.





Źródło: EPA/JOHN G. MABANGLO Hurkacz cieszy się z awansu

Znowu Nishikori

O 1/8 finału Polak powalczy z dobrze mu już znanym Keiem Nishikorim. Z siódmym na światowej liście Japończykiem starł się dwa tygodnie temu w Dubaju. Po znakomitym spotkaniu Hurkacz wygrał 7:5, 5:7, 6:2.

Hubert Hurkacz - Lucas Pouille 6:2, 3:6, 6:4