Świątek poznała rywalkę. Ona też ograła faworytkę

Video: Eurosport

Iga Świątek: Gdy się rozruszałam, wszystko się zmieniło

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»