Zwycięski powrót Hurkacza. Amerykanin bez szans

Zmagania na Florydzie to tak naprawdę pierwsza tak poważna impreza tenisowa dla profesjonalistów w trakcie pandemii COVID-19. Do turnieju, w którym występują również Serb Miomir Kecmanović i Amerykanin Reilly Opelka, Hurkacz dostał się w ostatniej chwili z powodu wycofania się Matteo Berrettiniego z Włoch.

Dwa i pół miesiąca przerwy

Najlepszy polski tenisista po raz ostatni grał w Dubaju 25 lutego. Wtedy w słabym stylu przegrał już w pierwszej rundzie z Aleksandrem Bublikiem z Kazachstanu. Na początku marca rozgrywki na całym świecie zostały zawieszone. Teraz powoli zawodnicy wracają na kort, ale dzieje się to pod specjalnym rygorem.

W West Palm Beach na korcie oprócz Hurkacza i Tommy’ego Paula był tylko sędzia. Polak przeszedł w pewnym sensie do historii imprezy, bo wygrał w pierwszym jej meczu w dziejach.

Siedem gemów z rzędu

Początek spotkania z 57. w rankingu ATP Amerykaninem był wyrównany. Od momentu 2:1 dla Paula w pierwszej odsłonie, Polak wygrał siedem kolejnych gemów i całe starcie 4:2, 4:0.

Warto dodać, że w pojedynku obowiązywała nie tylko inna niż zwykle liczba gemów potrzebna do wygrania partii, ale także w tym formacie nie ma tzw. przewag. Jeśli jest równowaga 40:40, to zwycięzca następnej piłki zdobywa gema.



The first match of the #UTRProMatchSeries presented by @TennisChannel is in the books!@HubertHurkacz (UTR 15.35) defeated Tommy Paul (UTR 15.31) 4-2 4-0 to take the early lead in round-robin play.



Great to see the Pole waving to the "crowd" pic.twitter.com/iIX8Ug0s1r — MyUTR (@MyUTR) May 8, 2020





Hurkacz pokazał w wielu momentach naprawdę dobry tenis i spokojnie może myśleć o triumfie w całej imprezie. - Cieszę się, że wróciłem na kort. Miałem sporo radości w trakcie tego meczu wyznał wrocławianin.

Zajmujący 29. miejsce w klasyfikacji ATP Polak zagra w piątek jeszcze z Kacmanoviciem. Awans do finału da mu jedno z dwóch pierwszych miejsc po fazie grupowej.

UTR Pro Match Series, West Palm Beach (Stany Zjednoczone):

faza grupowa: Hubert Hurkacz (Polska) - Tommy Paul (USA) 4:2, 4:0