Rozpędzony Hurkacz już w ćwierćfinale. Doświadczony Hiszpan skreczował

Po pokonaniu w drugiej rundzie Koreańczyka Ducka-hee Lee w trzech setach, na 22-letniego tenisistę czekał starszy o ponad 15 lat Lopez. To była 12. rakieta świata, zwycięzca siedmiu turniejów ATP i trzykrotny pogromca Rafaela Nadala.

W pierwszej partii sklasyfikowany na 41. miejscu w rankingu wrocławianin był lepszy o jedno przełamanie. Kluczowe było to dające mu prowadzenie 3:1. W sumie Hurkacz zdobył od rywala 10 punktów więcej.

Drugą zaczął od wygrania gema przy serwisie Lopeza, który przy stanie 1:3 zrezygnował z dalszej gry. Chwilę wcześniej Hiszpan poprosił o tzw. przerwę medyczną. Niesłyszący Koreańczyk nie dał rady Hurkaczowi. Niesamowita seria Polaka Hubert Hurkacz... czytaj dalej »

Przełamanie z Tiafoe?

Kolejnym rywalem Polaka będzie 52. w rankingu ATP Frances Tiafoe. Rozstawiony z "10" reprezentant gospodarzy awans zapewnił sobie w podobnych okolicznościach i jeszcze szybciej niż Hurkacz, gdyż jego przeciwnik w 1/8 finału, Serb Filip Krajinović, poddał mecz po przegraniu pierwszego seta 2:6.



Z rok młodszym i mieszkającym w Orlando na Florydzie Amerykaninem, którego rodzice pochodzą z Sierra Leone, Hurkacz dwukrotnie zmierzył się w ubiegłym roku i doznał dwóch porażek. Kolejna sprawiłaby, że Tiafoe wyprzedzi go w klasyfikacji tenisistów.



To spotkanie, według wstępnego programu dnia opublikowanego przez organizatorów, powinno się odbyć w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.



W grze podwójnej w Winston-Salem startuje Łukasz Kubot, którego partnerem jak zwykle jest Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet, który jest rozstawiony z numerem pierwszym, awansował już do półfinału.



Wynik meczu 3. rundy gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) - Feliciano Lopez (Hiszpania, 16) 6:3, 3:1 i krecz Lopeza