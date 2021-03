Pewna wygrana Hurkacza na Florydzie

Wpadka Igi Świątek w Miami. Pozostał tylko debel To nie był... czytaj dalej » Dość niespodziewanie to właśnie Kudla był rywalem Hurkacza w drugiej rundzie. Pierwotnie wydawało się, że w tej fazie turnieju Polak spotka się Jeremym Chardym, z którym przegrał podczas US Open 2019. Jednak Francuz w swoim premierowym meczu niespodziewanie uległ Amerykaninowi.

Polak mógł w spokoju przyglądać się rywalizacji obu tenisistów, bo ze względu na rozstawienie miał w pierwszej rundzie wolny los.

Hurkacz faworytem

W meczu z Kudlą Hubert był zdecydowanym faworytem. Nie dość, że Floryda to niemal jego drugi dom, bo trenował tu sporo podczas pandemii, to jeszcze tegoroczne wyniki sobotniego przeciwnika nie rzucały na kolana.

Reprezentant USA odpadł w kwalifikacjach do Australian Open, a w Dausze również nie awansował do imprezy głównej. Grał także w imprezach niższej rangi we Francji, ale tam też przegrywał na wczesnym etapie.

W sobotę jednak mocno się Polakowi postawił. W pierwszym secie panowie zgodnie utrzymywali swoje podanie aż do tie-breaka. Tam minimalnie lepszy był Hurkacz, wygrywając 7:5.

Rewanż za Dubaj?

Pożegnanie z Dubajem. Hurkacz nie zagra w ćwierćfinale Hubert Hurkacz... czytaj dalej » W drugiej partii Polak szybko uzyskał przewagę dwóch przełamań, które wystarczyły do zwycięstwa 6:4. Pokazał, że potrafi utrzymać nerwy na wodzy, z czym w kilku meczach w ostatnich miesiącach miał kłopoty.

W trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Denis Shapovalov – Ilja Iwaszka. Ewentualne starcie z Kanadyjczykiem będzie rewanżem za porażkę w Dubaju, gdzie Polak przegrał 4:6, 3:6.

Wcześniej w Miami Hurkacz wystąpił w deblu. On i partnerujący mu Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime awansowali do drugiej rundy, która jest jednocześnie 1/8 finału. Ich kolejnymi przeciwnikami będą występujący z czwórką Chorwat Ivan Dodig i Słowak Filip Polasek, którzy pod koniec lutego wygrali wielkoszlemowy Australian Open.

Wynik 2. rundy turnieju ATP w Miami:

Hubert Hurkacz – Denis Kudla 7:6, 6:4