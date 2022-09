Zieliński zagra o finał debla w Metz

Jan Zieliński i Hugo Nys kontynuują dobre występy po dotarciu do ćwierćfinału US Open 2022

US Open. Sabalenka przełamała Świątek w 3. gemie 1. seta

Świetne rozpoczęcie 2. seta dla Świątek w półfinale US Open

Świątek z podwójnym przełamaniem w 2. secie półfinału US Open

US Open. Świetna akcja Świątek: Gra jak z nut!

US Open. Piękny wolej w wykonaniu Sabalenki w 2. secie

Świątek wygrała 2. seta w półfinale US Open

US Open. Świątek przełamana na otwarcie 3. seta starcia z...

Genialne zagranie Świątek w 3. secie półfinału US Open

US Open. Sabalenka z kolejnym przełamaniem w 3. secie meczu...

Minuta ciszy na cześć zmarłej królowej Elżbiety II przed półfinałem Jabeur - Garcia na US Open.

Minuta ciszy dla królowej Elżbiety II przed półfinałem US Open

US Open. Świątek odpowiedziała przełamaniem w 8. gemie 3. seta

Genialna wymiana Świątek z Sabalenką w 3. secie półfinału US...

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po awansie do finału...

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Świątek - Sabalenka w półfinale US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open.

TOP 5 zagrań z półfinałów kobiet w US Open

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ładne zagrania Rajeeva Rama w ósmym gemie pierwszego seta finału gry podwójnej w US Open.

Rajeev Ram i Joe Salisbury wygrali 1. seta 7:6 (7-4) w starciu z parą Wesley Koolhof/ Neal Skupski. Zobacz końcówkę tego seta.

Ram i Salisbury wygrali 1. seta w finale gry podwójnej w US...

Rajeev Ram i Joe Salisbury pokonali parę Wesley Koolhof/ Neal Skupski 7:6 (7-4), 7:5 w finale gry podwójnej mężczyzn. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Ram i Salisbury wygrali turniej gry podwójnej w US Open

Zobacz moment, kiedy Rajeev Ram i Joe Salisbury odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w grze podwójnej w US Open.

Zobacz materiał o półfinałach i finale singlistek w US Open.

Podsumowanie półfinałów i zapowiedź finału singlistek w US Open

Zobacz, jak Kim Clijsters oceniła występ Igi Świątek w półfinale US Open.

Clijsters o grze Świątek w półfinale US Open

Rajeev Ram i Joe Salisbury pokonali parę Wesley Koolhof/ Neal Skupski 7:6 (7-4), 7:5 w finale gry podwójnej mężczyzn. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Caspra Ruuda na koniec pierwszego seta półfinału US Open.

Zobacz fantastycznego loba w wykonaniu Caspra Ruuda w drugim secie półfinału US Open.

Fantastyczny lob Ruuda w 2. secie półfinału US Open

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Karenem Chaczanowem w półfinale US Open.

Ruud wygrał 2. seta w półfinale US Open

Karen Chaczanow wygrał trzeciego seta 7:5 w starciu z Casprem Ruudem w półfinale US Open. Zobacz piłkę setową.

Chaczanow wygrał 3. seta w półfinale US Open

Casper Ruud pokonał Karena Chaczanowa 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2 w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Ruud awansował do finału US Open

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do finału US Open.

Ruud po awansie do finału US Open

US Open. Skrót półfinału Ruud - Chaczanow

Alcaraz dołączył do Caspera Ruuda w finale męskiego singla.

US Open. Piłka meczowa półfinału Alcaraz - Tiafoe

US Open. Skrót półfinału Alcaraz - Tiafoe

Oto o miał do powiedzenia Hiszpan po zwycięstwie w półfinale US Open.

US Open. Alcaraz po awansie do finału

Najlepsze akcje 12. dnia US Open

Trzykrotna triumfatorka US Open opowiedziała o tym jak może wyglądać finał kobiet między Igą Świątek i Ons Jabeur.

Kim Clijsters o finale kobiet US Open

5 najlepszych zagrań Hiszpana w US Open 2022.

5 najlepszych zagrań Rafaela Nadala w US Open 2022

Flipkens/Roger-Vaselin wygrali 1. seta w finale debla US Open z Sanders/Peers

Piłka meczowa ze spotkania Sanders/Peers - Flipkens/Roger-Vasselin w finale miksta w US Open.

Sanders i Peers odnieśli triumf w finale miksta w US Open

Zobacz moment, kiedy Sanders i Peers odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w finale miksta w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed wyjściem do finału w US Open.

Rozmowa z Igą Świątek na moment przed rozpoczęciem finału US...

Zobacz wyjście Igi Świątek na kort do finału w US Open.

Wyjście Igi Świątek na kort do finału US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Świątek przełamała Jabeur w 2. gemie 1. seta w finale US Open

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta w finale US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Świetne zagranie Świątek w 5. gemie 1. seta w finale US Open

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta finału US Open.

Jabeur przełamała Świątek w 5. gemie 1. seta finału US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Świątek z przełamaniem powrotnym w 6. gemie 1. seta finału US...

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Ons Jabeur w finale US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Świątek wygrała 1. seta w finale US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagranie z tego meczu.

Ons Jabeur długo walczyła, ale ostatecznie została przełamana przez Igę Świątek w drugim gemie drugiego seta finału US Open.

Świątek przełamała Jabeur w 2. gemie 2. seta finału US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek została przełamana przez Ons Jabeur w piątym gemie drugiego seta finału US Open. Przed jednym z serwisów Polki ktoś na trybunach zagwizdał.

Świątek przełamana w 5. gemie 2. seta finału US Open, fatalne...

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w siódmym gemie drugiego seta finału US Open.

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w dziewiątym gemie drugiego seta finału US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Jabeur doprowadziła do remisu w 8. gem

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek była bliska przełamania, ale Ons Jabeur zdołała się wybronić i wygrała swoje podanie. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wspaniałe zagranie Świątek w tie-breaku 3. seta w finale US...

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała US Open 2022

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nazwisko Świątek uwiecznione wśród mistrzyń US Open

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po porażce w finale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jabeur po finale US Open 2022

Zobacz moment, kiedy Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi po triumfie w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odebrała trofeum i skomentowała zwycięstwo w US...

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w uścisku ze swoim zespołem po wygraniu US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022. Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022

Zobacz, co powiedział Tomasz Wiktorowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Wiktorowski po sukcesie Igi Świątek w US Open

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Świątek – Jabeur w finale US Open 2022

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Ryszczuk po sukcesie Igi Świątek w US Open

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sierzputowski po zwycięstwie Świątek w finale US Open

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek otrzymała czek na 2,6 mln dolarów po wygraniu US Open

Zobacz najlepsze zagrania Igi Świątek z turnieju US Open 2022. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

TOP 5 zagrań Igi Świątek z US Open 2022

5 najlepszych akcji finału kobiet US Open

Najlepsze akcje Tunezyjki podczas turnieju, w którym doszła do samego finału.

5 najlepszych zagrań Ons Jabeur na US Open 2022

Aktor znany z serialu "Przyjaciele" obserwował zmagania w finale kobiet US Open między Igą Świątek a Ons Jabeur.

Matthew Perry na trybunach podczas finału kobiet US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta finału debla kobiet w US Open.

McNally i Townsend wygrały 1. seta w finale debla w US Open

Świetne zagranie z 2. seta w finale debla kobiet w US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 2. seta finału debla kobiet w US Open.

Siniakova i Krejcikova wygrały 2. seta w finale debla w US Open

Siniakova i Krejcikova wygrały finał gry podwójnej kobiet w US Open.

Siniakova i Krejcikova odniosły triumf w finale debla w US Open

Zobacz, jak wyglądała droga Carlosa Alcaraza do finału US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Droga Alcaraza do finału US Open

Carlos Alcaraz w finale US Open zmierzył się z Casperem Ruudem. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne zagranie Ruuda w 4. gemie 1. seta finału US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz wygrał 1. seta w finale US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud przełamał Alcaraza w 2. secie finału US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fantastyczne zagranie Ruuda w 6. gemie 2. seta finału US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud wygrał 2. seta w finale US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Niesamowita wymiana w 2. gemie 3. seta w finale US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz przełamał Ruuda w 3. secie finału US Open

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz po genialnej wymianie doprowadził do tie-breaka w 3....

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz wygrał 3. seta w finale US Open

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ogromna radość Alcaraza po triumfie w US Open

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz mistrzem US Open 2022

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz odebrał trofeum i skomentował zwycięstwo w US Open

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Alcaraz - Ruud w finale US Open

Pięć najlepszych zagrań Alcaraza w finale US Open 2022

Pięć najlepszych zagrań Alcaraza w finale US Open 2022

Pięć najlepszych akcji finału turnieju mężczyzn w US Open 2022

Pięć najlepszych akcji finału turnieju mężczyzn w US Open 2022

Piłka meczowa ze spotkania ćwierćfinału US Open...

Polak walczy we Francji o obronę tytułu wywalczonego przed rokiem, gdy partnerował mu Hubert Hurkacz. Co ciekawe, w finałowym spotkaniu poprzedniej edycji nasi reprezentanci zmierzyli się m.in. z Nysem, który w obecnym sezonie tworzy świetny duet z Zielińskim. Utytułowany Austriak pokonany. Hurkacz zrobił pierwszy krok do obrony tytułu Rozstawiony z nr... czytaj dalej »

Imponujący awans

Polsko-monakijska para w sierpniu dotarła do finału turnieju w Winston-Salem, a w tym miesiącu do 1/4 finału wielkoszlemowego US Open.

- Patrząc na to, że gramy od kilku miesięcy razem i na palcach dwóch rąk możemy policzyć wspólne starty, to dopiero zaczynamy naszą wspólną karierę – mówił Zieliński o współpracy z Nysem po ćwierćfinale debla w Nowym Jorku.

Obaj tenisiści rozumieją się coraz lepiej, co potwierdzają ich występy w Metz. W czwartkowym meczu, którego stawką był półfinał zawodów, Polak i Monakijczyk nie dali rywalom żadnych szans. Każdego seta rozstrzygnęli w zaledwie 24 minuty. O ich niepodważalnej przewadze najlepiej świadczy statystyka punktów straconych przy własnym podaniu. Przegrali tylko jedną taką piłkę w całym spotkaniu i to dopiero w ostatnim gemie.

Źródło: Getty Images Hugo Nys i Jan Zieliński w akcji

Ich półfinałowych rywali wyłoni mecz Gregoire Barrere, Quentin Halys (obaj Francja) - Fabrice Martin (Francja), Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan).

W czwartek rozstawiony z numerem drugim Hurkacz pokonał w Metz Austriaka Dominica Thiema 6:3, 6:4 w 2. rundzie singla. W ćwierćfinale obrońca tytułu zagra z Francuzem Arthurem Rinderknechem.

Wynik meczu ćwierćfinału debla:

Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) - Rafael Matos, David Vega Hernandez (Brazylia, Hiszpania, 4) 6:2, 6:1.