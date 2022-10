Hurkacz miał trzy piłki meczowe, a i tak przegrał po dwóch tie-breakach

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

W poprzedniej rundzie Hurkacz po twardej walce pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 6:1. Na początku trzeciego seta wrocławianin poprosił o przerwę medyczną z powodu problemów z prawą nogą. Kibice wrocławianina zastanawiali się, w jakiej formie przystąpi do ćwierćfinałowego boju.

Hurkacz szybko zaatakował

Świątek poznała kolejne rywalki w WTA Finals. Zostało jedno wolne miejsce Aryna Sabalenka... czytaj dalej » W piątek Hurkacz (11. zawodnik rankingu ATP) rywalizował z Thiemem (132. ATP). W przeszłości obaj tenisiści grali ze sobą trzykrotnie i za każdym razem wygrywał Polak. Niespełna miesiąc temu zwyciężył w Metzu.

Austriak, mistrz US Open sprzed dwóch lat, po wielu miesiącach walki z kontuzjami zajmuje obecnie odległe miejsce w światowym rankingu, ale na pewno nie można było go lekceważyć.

Polak zaczął mecz z przytupem. Gładko zwyciężył przy swoim podaniu i przystąpił do ofensywy przy serwisie rywala. Thiem był zmuszony bronić trzy break pointy i za ostatnim razem posyłał piłkę w siatkę. Jak się okazało, to przełamanie było kluczowe dla losów pierwszego seta. Hurkacz sam serwował bowiem bez zarzutu (tylko raz przeciwnik miał break pointa) i wygrał pewnie 6:3.

Trzy meczbole

W drugiej partii mecz się wyrównał, a obaj zawodnicy nie dawali okazji rywalowi na przełamanie. U Hurkacza cały czas świetnie funkcjonował serwis, wolej i bekhend po linii. Nasz zawodnik czekał na swoją szansę przy podaniu Austriaka. Przeciwnik też jednak nie zamierzał łatwo sprzedać skóry i doszło do tie-breaka.

Źródło: Newspix Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Antwerpii

Rozstawiony z jedynką Polak doskonale zaczął tę część gry, bo od prowadzenia 3:0. Austriak zdołał odrobić stratę minibreaka i doprowadził do stanu 4:4. Dziewiąty punkt padł jednak łupem Hurkacza, który miał dwa serwisy, by wygrać spotkanie.

Niesamowite, ale Thiem zdołał obronić dwie piłki meczowe (raz wyraźnie pomogło mu szczęście i piłka spadająca po siatce), po czym sam wyszedł na prowadzenie 7:6 i miał setbola. Wrocławianin nie przejął się chwilowym niepowodzeniem. Dwa razy świetnie zaserwował i ponownie miał piłkę meczową. Jej także nie wykorzystał. Po chwili setbola przy swoim serwisie miał Thiem i nie zmarnował szansy. Wygrał tie-breaka 11-9.

Kolejny tie-break

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był zatem trzeci set. W nim wszystko toczyło się według scenariusza z poprzedniej odsłony pojedynku. Serwujący tenisiści zdobywali kolejne punkty (często po akcjach serw and wolej), szans na przełamanie było jak na lekarstwo i wszystko zmierzało do kolejnego tie-breaka.

Po wygraniu swojego serwisu do zera Hurkacz prowadził 6:5 i liczył, że może teraz uda się zaskoczyć dobrze dysponowanego rywala. Nic z tych rzeczy - kolejny tie-break stał się faktem.

Polak zaczął go najgorzej jak można, bo od podwójnego błędu serwisowego. W kolejnej doskonałej akcji odrobił jednak straty. Walka toczyła się na całego, obaj zawodnicy grali ofensywnie i ze sporym ryzykiem. W tej wymianie tenisowych ciosów lepszy i precyzyjniejszy okazał się Thiem. Po blisko trzygodzinnym widowisku Austriak zwyciężył 7-4 i to on w sobotę zagra w półfinale turnieju.

Hubert Hurkacz - Dominic Thiem 6:3, 6:7 (9-11), 6:7 (4-7)