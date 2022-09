Trener Halep zdradza, co stało za atakiem paniki tenisistki

Była liderka światowego rankingu od kwietnia tego roku współpracuje z Mouratoglou. - Współpracę zaczęliśmy od wielu zmian. To był jej wybór. Dokonała go, ponieważ taką ma osobowość. Wygląda na to, że pracowała znacznie więcej niż kiedykolwiek. Nie wiem, jak było wcześniej, ale z tego, co słyszałem od niej i jej trenera fitness, ze mną bardzo, bardzo ciężko pracowała - opowiedział trener w wywiadzie dla dziennikarza sportowego Jamesa Graya.

- Myślę, że była całkowicie wyczerpana fizycznie, a nawet bardziej psychicznie niż fizycznie - podkreślił. Atak paniki na korcie. "To nie są mocarze, roboty, cyborgi, a po prostu ludzie" Sytuacja z Simoną... czytaj dalej »

Mouratoglou: okazało się to dla niej zbyt stresujące

W maju Rumunce nie wyszedł występ podczas Rolanda Garrosa. Zakończyła go już na drugiej rundzie po meczu z Chinką Zheng Qinwen. Gdy w trzecim secie gra nie układała się po jej myśli, zrezygnowana przykucnęła za polem gry i z wyraźnym trudem starała się złapać oddech.

Dopiero po kilkunastu sekundach Rumunce udało się zebrać siły i stanąć na nogi. Obrazki te obiegły wszystkie sportowe telewizje świata. Na konferencji prasowej po meczu Halep wyjawiła, że doznała wtedy ataku paniki i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić.

Ponad cztery miesiące później jej trener opowiedział, co stało za tymi wydarzeniami.

- Atak paniki na Rolandzie Garrosie spowodowany był tym, że chciała zagrać więcej niż dobrze i okazało się to dla niej zbyt stresujące, nie mogła sobie z tym poradzić - wyjawił Mouratoglou.

Sytuacja okazała się punktem zwrotnym w meczu, ponieważ dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych przegrała ostatecznie 6:2, 2:6, 1:6.

- To był pierwszy sygnał, że było ciężko psychicznie. Potem dobrze sobie poradziła - dodał Mouratoglou.

Pod okiem byłego szkoleniowca Sereny Williams Halep doszła do półfinału w Indian Wells i wielkoszlemowym Wimbledonie, a także wygrała sierpniowy turniej w Toronto.

- Postanowiła poświęcić się w stu procentach, a ponieważ chciała mieć w zespole ludzi, którzy ze mną pracują, więc przeprowadziliśmy dużo zmian - zaznaczył 52-letni Francuz.

Co dokładnie? - Nie zmieniliśmy sposobu, w jaki gra, ale wprowadziliśmy pewne poprawki. Oczywiście z tego powodu w półfinałach Wimbledonu była naprawdę pusta emocjonalnie. Zapłaciła za to cenę, ale ona zagrała w trzech półfinałach z rzędu, a potem wygrała Masters 1000. Nie możesz mieć wszystkiego od pierwszego dnia - podsumował Mouratoglou.

Nie tak dawno blisko 31-letnia tenisistka po trzysetowym meczu z Ukrainką Dariją Snihur odpadła już w pierwszej rundzie US Open.